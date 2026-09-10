Хідео Кодзіма знайшов новий дім для своєї гри Physint, яку відкинула PlayStation

Відомий геймдизайнер Хідео Кодзіма збереже свій амбітний шпигунський екшен Physint після несподіваного розриву співпраці з PlayStation. Японський розробник вже знайшов нового видавця, який погодився профінансувати створення гри.

Раптове скасування та пошук нового партнера

Японська студія Kojima Productions та компанія Sony Interactive Entertainment вперше анонсували проєкт Physint у 2024 році як шпигунський екшен нового покоління. Проте влітку 2026 року видавець ухвалив рішення відмовитися від подальшої розробки, пише Video Games Chronicle.

Керівники PlayStation Studios не пояснили конкретних причин свого кроку, хоча й заявили про збереження дружніх стосунків із легендарним автором. Творець популярної франшизи Metal Gear відразу розпочав переговори з іншими компаніями

Порятунком для проєкту стала корпорація Microsoft, а точніше, її ігровий підрозділ Xbox, із яким розробник вже співпрацює над горором OD. Пошуки нового партнера тривали три місяці. Головна виконавча директорка Xbox назвала цю угоду важливим моментом для всієї платформи. Новий партнер повністю розділяє бачення авторів щодо майбутнього шпигунського жанру та надасть усі необхідні ресурси.

Творці мають право обирати, де саме та як втілювати свої ідеї в життя,

– заявила генеральна директорка Xbox Аша Шарма, але забула уточнити, чому такі правила діють тільки для Кодзіми.

Тож тепер розробники продовжують активне створення гри. Хідео Кодзіма прагне створити духовного спадкоємця серії Metal Gear і стирати межу між кінематографом та відеоіграми.

У своєму інтерв'ю геймдизайнер жартував, що міг би створювати шпигунські ігри навіть уві сні, але прагне запропонувати гравцям абсолютно нові механіки. Для виробництва проєкту команда залучає не лише відомих акторів, а й професійних кінематографістів.