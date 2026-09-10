Внезапная отмена и поиск нового партнера

Японская студия Kojima Productions и компания Sony Interactive Entertainment впервые анонсировали проект Physint в 2024 году как шпионский экшен нового поколения. Однако летом 2026 года издатель принял решение отказаться от дальнейшей разработки, пишет Video Games Chronicle.

Руководство PlayStation Studios не объяснило конкретных причин своего шага, хотя и заявило о сохранении дружеских отношений с легендарным автором. Создатель популярной франшизы Metal Gear сразу же начал переговоры с другими компаниями

Спасением для проекта стала корпорация Microsoft, а точнее, ее игровое подразделение Xbox, с которым разработчик уже сотрудничает над хоррором OD. Поиски нового партнера длились три месяца. Главный исполнительный директор Xbox назвала эту сделку важным моментом для всей платформы. Новый партнер полностью разделяет видение авторов относительно будущего шпионского жанра и предоставит все необходимые ресурсы.

Создатели имеют право выбирать, где именно и как воплощать свои идеи в жизнь,

– заявила генеральный директор Xbox Аша Шарма, но забыла уточнить, почему такие правила действуют только для Кодзимы.

Так что теперь разработчики продолжают активно создавать игру. Хидео Кодзима стремится создать духовного наследника серии Metal Gear и стереть грань между кинематографом и видеоиграми.

В своем интервью геймдизайнер пошутил, что мог бы создавать шпионские игры даже во сне, но стремится предложить игрокам совершенно новые механики. Для производства проекта команда привлекает не только известных актеров, но и профессиональных кинематографистов.