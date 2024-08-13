Єдину гру про Дедпула продають в мережі за десятки тисяч доларів

На майданчику eBay помітили декілька оголошень в яких геймери намагаються продати єдину повноцінну гру про Дедпула за просто-таки шалені кошти.

Дедпул і Росомаха переможно крокують прокатом, наближаючись до зборів у 1 мільярд доларів. Ажіотаж, викликаний фільмом, змусив геймерів згадати про існування гри 2013 року від High Moon Studios.

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Тепер ця гра справжній раритет

Шутер під назвою Deadpool був вперше випущений у 2013 році для PS3, Xbox 360 та ПК. Два роки по тому забавка отримала оновлені версії для PS4 і Xbox One, але далі сталася біда.

У 2017 році, через перехід ліцензії на персонажа в інші руки, гру довелося вилучити з продажу на усіх платформах.

Трейлер Deadpool (2013) – дивитися відео

На фоні успіху нового фільму, з'явилося чимало охочих поринути в цю доволі непогану віртуальну пригоду Вейда Вілсона.

Одначе, єдиним способом зробити це для зацікавлених геймерів – є купити фізичну версію, частіше за все вживану. Щоправда, для цього треба бути дуже багатим.

До прикладу, лише за два тижні вартість гри для PS 4 підскочила з максимальної ціни у 140 доларів до неймовірних 49 тисяч вічнозелених.

Оголошення з шаленою ціною / Скриншот Gamerant

Саме така ціна стояла на оголошенні про продаж на eBay у Великої Британії, а її опис містив цікавий дотеп:

Для багатих шанувальників Дедпула, які хочуть довести, наскільки вони люблять Дедпула.

Невдовзі оголошення зникло, але малоймовірно, що це відбулося через придбання копії. Скоріше за все власник зрозумів абсурдність виставленої ціни.