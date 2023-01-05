Свій україномовний ютуб-канал команда Mauris лише нещодавно запустила. На ньому планують продовжувати публікувати унікальний україномовний контент щодо гри.
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Corsairs Legacy
Студія опублікувала перший геймплейний трейлер гри Corsairs Legacy українською мовою. Судячи з нього, геймерів очікують цікаві морські битви. У разі успіху можна спробувати взяти вороже судно на абордаж і захопити його.
Трейлер гри Corsairs Legacy: дивіться відео
Команда Corsairs Legacy планує створити серію RPG ігор про піратів та морські битви. Реліз першої гри запланований на кінець 2023 року,
– розповіли розробники.
Більше ексклюзивного контенту планують показати на фестивалі демо версій ігор в Steam, який відбудеться 6 лютого 2023.