Свій україномовний ютуб-канал команда Mauris лише нещодавно запустила. На ньому планують продовжувати публікувати унікальний україномовний контент щодо гри.

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Corsairs Legacy

Студія опублікувала перший геймплейний трейлер гри Corsairs Legacy українською мовою. Судячи з нього, геймерів очікують цікаві морські битви. У разі успіху можна спробувати взяти вороже судно на абордаж і захопити його.

Трейлер гри Corsairs Legacy: дивіться відео

Команда Corsairs Legacy планує створити серію RPG ігор про піратів та морські битви. Реліз першої гри запланований на кінець 2023 року,

– розповіли розробники.

Більше ексклюзивного контенту планують показати на фестивалі демо версій ігор в Steam, який відбудеться 6 лютого 2023.