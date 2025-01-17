Sony скасувала дві неанонсовані гри, в тому числі й проєкт у всесвіті God of War
- Sony скасувала дві неанонсовані гри для PlayStation, одна з яких була в всесвіті God of War від Bluepoint, а інша – безіменний проєкт від Bend Studio. Попри скасування, жодна зі студій не буде закрита.
- Скасовані проєкти повинні були бути лайв-сервісами з мікротранзакціями та постійними оновленнями.
- Причина відмови від подальшої розробки невідома, але це може бути пов'язано з попередніми невдачами Sony в онлайн-проєктах або частиною процесу скорочень та оптимізації бізнесу.
Джерела повідомляють, що Sony скасувала ще дві неанонсовані гри для PlayStation. Одна з них – проєкт на основі God of War від студії Bluepoint, яка раніше займалася розробкою ремейку Demon's Soul.
Другою скасованою грою є безіменний проєкт від розробника Day's Gone, студії Bend Studio. Про це повідомив авторитетний інсайдер Джейсон Шрайер з Bloomberg, повідомляє 24 Канал.
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Деталі
Попри скасування, жодна зі студій не буде закрита:
Bend і Bluepoint – це високопрофесійні команди, які є цінними членами сім'ї PlayStation Studios, і ми тісно співпрацюємо з кожною студією, щоб визначити, якими будуть наступні проєкти,
– йдеться в заяві прессекретаря Sony.
Відомо, що обидві гри повинні були бути лайв-сервісами, тобто довготривалими проєктами з мікротранзакціями, сезонами, постійними оновленнями та доповненнями, подіями тощо.
Наразі незрозуміло, чи призведе це до скорочення робочих місць, але компанія каже, що планує "зробити все можливе, щоб вплив на бізнес був мінімальним".
Причина відмови від подальшої розробки невідома. Раніше Sony здобула велике визнання за Helldivers 2, в яку грають мільйони, але водночас торік зазнала невдачі через шокуючий провал онлайн-шутера від першої особи Concord, що призвело до закриття студії-розробника Firewalk Studios. Тож цілком можливо, що рішення пов'язане з цим сумним фактом.
З іншого боку, менше року тому, ще до провалу Concord, PlayStation звільнила 900 працівників у таких студіях, як Insomniac Games, Naughty Dog і Guerrilla Games, а також скасувала кілька неанонсованих проектів. Тому це може бути частиною загального процесу скорочень та оптимізації бізнесу.
Наразі нічого більше про скасовані ігри не повідомляється, але цілком ймовірно, що ми дізнаємося більше в найближчі тижні.
- Останньою грою Bend Studio була Days Gone 2019 року, яка була неоднозначно сприйнята критиками.
- PlayStation придбала Bluepoint у вересні 2021 року, майже через рік після випуску її останньої гри, ремейку Demon's Souls, який вийшов на PS5. Відтоді студія нічого не випускала, хоча надавала підтримку під час розробки God of War Ragnarok.
- У червні минулого року президент Bluepoint Марко Траш заявив, що студія, яка була найбільш відома своєю роботою над ремейками та ремастерами, прагне працювати над оригінальним контентом у майбутньому.