Sony скасувала дві неанонсовані гри, в тому числі й проєкт у всесвіті God of War

Джерела повідомляють, що Sony скасувала ще дві неанонсовані гри для PlayStation. Одна з них – проєкт на основі God of War від студії Bluepoint, яка раніше займалася розробкою ремейку Demon's Soul.

Другою скасованою грою є безіменний проєкт від розробника Day's Gone, студії Bend Studio. Про це повідомив авторитетний інсайдер Джейсон Шрайер з Bloomberg, повідомляє 24 Канал.

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Попри скасування, жодна зі студій не буде закрита:

Bend і Bluepoint – це високопрофесійні команди, які є цінними членами сім'ї PlayStation Studios, і ми тісно співпрацюємо з кожною студією, щоб визначити, якими будуть наступні проєкти,

– йдеться в заяві прессекретаря Sony.

Відомо, що обидві гри повинні були бути лайв-сервісами, тобто довготривалими проєктами з мікротранзакціями, сезонами, постійними оновленнями та доповненнями, подіями тощо.

Наразі незрозуміло, чи призведе це до скорочення робочих місць, але компанія каже, що планує "зробити все можливе, щоб вплив на бізнес був мінімальним".

Причина відмови від подальшої розробки невідома. Раніше Sony здобула велике визнання за Helldivers 2, в яку грають мільйони, але водночас торік зазнала невдачі через шокуючий провал онлайн-шутера від першої особи Concord, що призвело до закриття студії-розробника Firewalk Studios. Тож цілком можливо, що рішення пов'язане з цим сумним фактом.

З іншого боку, менше року тому, ще до провалу Concord, PlayStation звільнила 900 працівників у таких студіях, як Insomniac Games, Naughty Dog і Guerrilla Games, а також скасувала кілька неанонсованих проектів. Тому це може бути частиною загального процесу скорочень та оптимізації бізнесу.

Наразі нічого більше про скасовані ігри не повідомляється, але цілком ймовірно, що ми дізнаємося більше в найближчі тижні.