А гра ще навіть не вийшла: гравці в бету Call of Duty: Vanguard активно скаржаться на чітерів

Цими вихідними розпочалися відкриті бета-тестування гри Call of Duty: Vanguard. Щоправда, вже на цьому етапі у відеогрі з'явилося чимало чітерів.

Напевно, всі геймери знають, що у відеогрі Call of Duty: Warzone дуже багато чітерів. Її розробники ледь не щотижня звітують про десятки тисяч забанених, щоправда, успішними їхні дії важко назвати, бо таких недобросовісних гравців поки так й не стало менше.

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У схожу ситуацію майже одразу ж потрапила й нова гра з цієї популярної серії – Call of Duty: Vanguard. Річ у тім, що цими вихідними на всіх платформах розпочалися відкриті бета-тестування цієї відеогри. Варто відзначити, що до 22 вересня взяти участь у них можуть всі геймери, які передзамовили гру. Щоправда, зіграти в нову відеогру можуть не всі такі гравці. Виявляється, що зробити цього не можуть геймери, які раніше були заблоковані в Call of Duty Warzone. Найцікавіше, що йдеться не лише про блокування облікових записів, а й про бани "по залізу".

Щоправда, здається, поки не допомогло й це. Річ у тім, що в Call of Duty: Vanguard вже на етапі бети з'явилося чимало чітерів. Користувачі відзначають, що такі недобросовісні гравці вже використовують "wallhack", "aimbot" та утиліти, які можуть зупиняти матчі. А все це відбувається на тлі того, що в Call of Duty: Vanguard мав з'явитися новий античіт, над яким розробники працювали чимало часу. Щоправда, геймери припускають, що автори поки не ввімкнули нову систему захисту, хоча точної інформації з цього питання немає. Наостанок варто відзначити, що представники Sledgehammer Games поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Реліз гри Call of Duty: Vanguard відбудеться 5 листопада на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).