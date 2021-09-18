Кілька днів тому незалежна польська студія Mechanistry випустила свою дебютну відеогру з назвою Timberborn. Щоправда, поки вона вийшла в режимі дочасного доступу, а повноцінний реліз має відбутися лише наступного року.

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Timberborn – це містобудівний симулятор, у якому геймери керують не людьми, а бобрами. За сюжетом, людство перетворило Землю на пустелю та зникло, але деякі тварини змогли адаптуватися та еволюціонувати. Найкраще до нових умов пристосувалися бобри, а тому саме вони й стали володарями планети. У цій версії відеогри гравцям доступні дві фракції: "Хвости світу", які займаються сільським господарством та охороною природи, а також "Залізні зуби", які роблять ставку на швидкий індустріальний розвиток. Розробники відзначили, що в кожної фракції будуть свої унікальні місії.

Геймплейно це класичний містобудівний симулятор, у якому геймерам потрібно займатися облаштуванням свого поселення. Щоправда, все не так просто, бо клімат на планеті змінився, а високі температури та тривалі засухи стали нормою. Тому одним з найважливіших елементів геймплею є контроль над річками та іншими водоймами. Також вже відомо, що ці розумні бобри для будівництва можуть використовувати не лише деревину, а й метал.

Варто відзначити, що дебютувала гра Timberborn дуже вдало. Річ у тім, що вона майже одразу ж заскочила в топ продажів Steam, а її піковий онлайн вже досяг показника в понад 10 тисяч гравців. Оцінили її користувачі цього сервісу також дуже високо – 93% позитивних відгуків (майже 700 рецензій). Наостанок варто відзначити, що за 329 гривень цю відеогру можна придбати не лише в Steam, а й в Epic Games Store та GOG.

Трейлер відеогри Timberborn: відео