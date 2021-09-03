А гра ще навіть не вийшла: розробники Call of Duty: Vanguard опинилися в центрі скандалу

Геймери з Нової Зеландії розкритикували розробників відеогри Call of Duty: Vanguard. Річ у тім, що останні зробили австралійцем національного героя цієї острівної країни.

Кілька тижнів тому компанія Activision офіційно представила нову частину в популярній серії Call of Duty. Загалом розробники просто показали перший трейлер, а також поділилися цікавими деталями. Щоправда, навіть цього вистачило для того, щоб опинитися у центрі дуже неприємної ситуації.

Представлення нової частини Перший трейлер, дата виходу, ціна та інші деталі: Activision представила Call of Duty: Vanguard

Отже, варто розпочати з того, що в Call of Duty: Vanguard буде одразу чотири протагоністи. Розробники також вже встигли відзначити, що в цих героїв є реальні історичні прототипи. Одним з таких персонажів є Лукас Ріггс, а його реальним прототипом став Чарльз Апхем, який є національним героєм Нової Зеландії. Річ у тім, що Чарльз єдиний солдат в історії, який двічі був нагороджений Хрестом Вікторії, а це найвища нагорода у Великій Британії.

У реальності він народився та виріс на території Нової Зеландії, але в Call of Duty: Vanguard його чомусь зробили австралійцем. А найцікавіше, що розробники змінили громадянство лише йому, а інших трьох протагоністів вони вирішили не чіпати. Зрозуміло, що подібні дії Sledgehammer Games дуже не сподобалися геймерам з Нової Зеландії. А тому представники місцевого видання Newshub вирішили звернутися за коментарями до розробників відеогри.

Останні підтвердили, що Чарльз Апхем дійсно є реальним прототипом Лукаса Ріггса. Щоправда, вони так й не відзначили, чому ж вирішили змінити громадянство лише цьому персонажу. Загалом представники Sledgehammer Games лише ще раз нагадали, що збираються розповідати вигадану історію, хоча й засновану на реальних подіях.

Зрозуміло, що така відповідь навряд чи сподобається геймерам з Нової Зеландії, а тому дуже ймовірно, що ця історія ще матиме якесь продовження. Наостанок варто відзначити, що реліз Call of Duty: Vanguard відбудеться вже 5 листопада на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox.

Лукас Ріггс у відеогрі Call of Duty: Vanguard / Фото з офіційного сайту розробників Call of Duty