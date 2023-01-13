Окопи Першої світової війни – це жахливе місце для будь-якої гри. Та додавання надприродних жахів й ігровий процес від першої особи виводить її на інший рівень.

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Що відомо про Trenches

Trenches – це інді-горор від розробника The Backrooms 1998 та Customers From Hell. Тим, хто шукає психологічних жахів, варто чекати її з нетерпінням.

Trenches, як і багато інді-ігор у стилі жахів – це гра, що отримала дочасний доступ на Steam. Тож її вже можна придбати та грати на платформі.

Гра запущена 19 липня 2021 року і з тих пір отримала кілька суттєвих оновлень. Тож навіть ті, хто раніше грав у ранній доступ до Trenches, мають отримати унікальний досвід, коли зіграють у повну версію гри.

Трейлер гри Trenches: дивіться відео

Трейлер Trenches підтверджує, що гра буде повністю випущена 20 січня. Як видно в новому трейлері, Trenches поміщає гравців в окопи Першої світової війни.