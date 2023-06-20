Геймери побоюються, що Bethesda "погіршила" графіку в Starfield: відеопорівняння

Вийшло відео, що порівняло версію Starfield 2022 року зі збіркою, яку показали нещодавно і деякі геймери вважають, що Bethesda могла навмисно "погіршити" графіку у проєкті. Детальніше – у матеріалі.

Після розлогої презентації у рамках Xbox Games Showcase амбітна Starfield від студії Bethesda лише збільшила армію геймерів, що очікують її виходу.

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Однак при цьому, деякі шанувальники творчості іменитої студії побоюються, що розробникам, схоже, довелося навмисно "погіршувати" графіку в проєкті.

Про це свідчить відео, що вийшло на ютуб-каналі Cycu1, де порівняли кадри Starfield показані у 2022 році з тими, що демонстрували на нещодавній презентації.

Порівняння двох версій Starfield: дивитися відео

Попри очевидні візуальні відмінності не усі геймери згодні з тим, що графіка стала гіршою.

До прикладу інше порівняльне відео на ютуб-каналі Light відзначає позитивні зміни, що відбулися за рік, особливо коли йдеться про освітлення.

Ще одне порівняльний ролик: дивитися відео

Також чимало геймерів вважають, що тепер персонажі мають точніші тіні та виглядають більш чітко.

Так чи інакше, розсудить усіх лише реліз Starfield, що запланований на 6 вересня 2023 року на PC та Xbox Series X/S.