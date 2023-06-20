После обширной презентации в рамках Xbox Games Showcase амбициозная Starfield от студии Bethesda лишь увеличила армию геймеров, ожидающих ее выхода.

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Однако при этом некоторые поклонники творчества именитой студии опасаются, что разработчикам, похоже, пришлось намеренно "ухудшать" графику в проекте.

Об этом свидетельствует видео, вышедшее на ютуб-канале Cycu1, где сравнили кадры Starfield показанные в 2022 году с продемонстрированными на недавней презентации.

Сравнение двух версий Starfield: смотреть видео

Несмотря на очевидные визуальные отличия, не все геймеры согласны с тем, что графика стала хуже.

К примеру, другое сравнительное видео на ютуб-канале Light отмечает положительные изменения, которые произошли за год, особенно когда речь идет об освещении.

Еще один сравнительный ролик: смотреть видео

Также многие геймеры считают, что теперь у персонажей более точные тени и те выглядят более четко.

Так или иначе, рассудит всех только релиз Starfield, запланированный на 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X/S.