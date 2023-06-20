После обширной презентации в рамках Xbox Games Showcase амбициозная Starfield от студии Bethesda лишь увеличила армию геймеров, ожидающих ее выхода.
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Однако при этом некоторые поклонники творчества именитой студии опасаются, что разработчикам, похоже, пришлось намеренно "ухудшать" графику в проекте.
Об этом свидетельствует видео, вышедшее на ютуб-канале Cycu1, где сравнили кадры Starfield показанные в 2022 году с продемонстрированными на недавней презентации.
Сравнение двух версий Starfield: смотреть видео
Несмотря на очевидные визуальные отличия, не все геймеры согласны с тем, что графика стала хуже.
К примеру, другое сравнительное видео на ютуб-канале Light отмечает положительные изменения, которые произошли за год, особенно когда речь идет об освещении.
Еще один сравнительный ролик: смотреть видео
Также многие геймеры считают, что теперь у персонажей более точные тени и те выглядят более четко.
Так или иначе, рассудит всех только релиз Starfield, запланированный на 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X/S.