Трейлер GTA 6 за одну добу побив рекорд GTA 5, який тримався 12 років

Перший офіційний трейлер гри Grand Theft Auto 6 не припиняє бити рекорди. Вже після першої доби він побив рекорд за кількістю переглядів, який 12 років утримувала гра-попередниця GTA 5.

Попри те, що Rockstar Games довелося скасувати власні плани щодо публікації трейлер через деякі нищівні ранні витоки інформації, наслідки раптового запуску анонсу гри сколихнули всю індустрії.

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Трейлер GTA 6 побив рекорд

Перший офіційний трейлер Grand Theft Auto 6 швидко став найпопулярнішим немузичним відео на ютубі, побивши рекорд, який раніше належав MrBeast. І цей успіх постійно зростає.

Трохи більше ніж через 24 години після офіційного завантаження трейлера GTA 6 на ютубі він вже перевищив кількість переглядів трейлера GTA 5 за весь період. Тобто за 12 років – з литопада 2011-го. За цей час трейлер гри-попередниці зібрав понад 99 мільйонів 971 тисячу переглядів.

Трейлер гри GTA 6: дивіться відео

Натомість перший офіційний трейлер майбутньої гри Grand Theft Auto 6 подолав позначку в 100 мільйонів переглядів лише трохи більше як за 1 добу. Очікуючи на продовження улюбленої серії шанувальники буквально під лупою переглядали кожен кадр трейлера, шукаючи можливі натяки Rockstar Games.