Зрадили партнери по команді: гравець в Apex Legends потрапив у підступну пастку – відео

Неприємною історією поділився користувач із нікнеймом MohSSEEZZ на платформі Reddit. Він вирішив зіграти звичайний матч в Apex Legends, але потрапив у пастку своїх партнерів.

Напевно, всі гравці у багатокористувацькі відеоігри зіштовхувалися з особами, які різноманітними методами псують ігровий досвід іншим. Більшість подібних ситуацій виникає через розбіжності у поглядах на гру чи певні образи. Хоча є й гравці, які заходять у відеоігри, щоб займатися подібними речами, а також навіть отримувати якусь вигоду з цього.

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Саме у подібну ситуацію й потрапив головний герой цієї історії із нікнеймом MohSSEEZZ. Він вирішив зіграти звичайний змагальний матч у популярній відеогрі Apex Legends. Одразу варто зазначити, що MohSSEEZZ грає на високому ранзі ("Diamond"), тому наступна поведінка його партнерів здивувала багатьох. Він потрапив в одну команду ще з двома випадковими гравцями, які спочатку поводилися дуже ввічливо, обговорювали тактику та ділилися інформацією.

Тобто все йшло дуже добре, але потім вони запропонували головному герою зайняти одну точку. Він погодився, але потрапив у підступну та заздалегідь сплановану пастку. Там вже були гравці іншої команди, які й почали утрьох розстрілювати MohSSEEZZ. Звісно, його "партнери" стояли осторонь та просто споглядали за цим процесом. Також вони тричі повертали головного героя до гри, щоб його можна було розстрілювати неозброєним. Напевно, вже зрозуміло, що цим займалися друзі цих зрадників, які просто "набивали" собі статистику.

Завершилося все тим, що головний герой покинув змагальний матч та отримав "справедливе" тимчасове блокування. Своєю неприємною історією він поділився на відомій платформі Reddit. Його пост всього за день зібрав майже 30 тисяч вподобань та понад тисячу коментарів. Користувачі підтримали MohSSEEZZ, а деякі відзначили, що також зустрічалися з подібним.

Варто відзначити, що такими речами займаються для бусту акаунтів. Щоправда, зазвичай у подібних схемах замішані одразу всі шість гравців, які добровільно погоджуються на це. Напевно, у цьому випадку було щось схоже, але для початку шахраї просто позбулися небажаного свідка. Наостанок варто відзначити, що пост потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць у категорії Apex Legends. Можливо, розробники із Respawn й звернуть увагу на цю ситуацію.

Момент користувача MohSSEEZZ – відео