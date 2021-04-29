Неприятной историей поделился пользователь с никнеймом MohSSEEZZ на платформе Reddit. Он решил сыграть обычный матч в Apex Legends, но попал в ловушку своих партнеров.

Наверное, все игроки в многопользовательские видеоигры сталкивались с личностями, которые различными методами портят игровой опыт другим. Большинство подобных ситуаций возникает из-за разногласий во взглядах на игру или определенных обид. Хотя есть и игроки, которые заходят в видеоигры, чтобы заниматься подобными вещами, и даже получать какую-то выгоду из этого.

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Именно в подобную ситуацию и попал главный герой этой истории с никнеймом MohSSEEZZ. Он решил сыграть обычный соревновательный матч в популярной видеоигре Apex Legends. Сразу стоит отметить, что MohSSEEZZ играет на высоком ранге ("Diamond"), поэтому следующее поведение его партнеров удивило многих. Он попал в одну команду еще с двумя случайными игроками, которые сначала вели себя очень вежливо, обсуждали тактику и делились информацией.

То есть все шло очень хорошо, но потом они предложили главному герою занять одну точку. Он согласился, но попал в коварную и заранее спланированную ловушку. Там уже были игроки другой команды, которые и начали втроем расстреливать MohSSEEZZ. Конечно, его "партнеры" стояли в стороне и просто наблюдали за этим процессом. Также они трижды возвращали главного героя к игре, чтобы его можно было расстреливать невооруженным. Наверное, уже понятно, что этим занимались друзья этих предателей, которые просто "набивали" себе статистику.

Завершилось все тем, что главный герой покинул соревновательный матч и получил "справедливую" временную блокировку. Своей неприятной историей он поделился на известной платформе Reddit. Его пост всего за день собрал почти 30 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Пользователи поддержали MohSSEEZZ, а некоторые отметили, что также сталкивались с подобным.

Стоит отметить, что такими вещами занимаются для буста аккаунтов. Правда, обычно в подобных схемах замешаны сразу все шесть игроков, которые добровольно соглашаются на это. Наверное, в этом случае было что-то похожее, но для начала мошенники просто избавились от нежелательного свидетеля. Напоследок стоит отметить, что пост попал в число самых популярных за последний месяц в категории Apex Legends. Возможно, разработчики из Respawn и обратят внимание на эту ситуацию.

Момент пользователя MohSSEEZZ​ – видео