Представители компании Blizzard недавно заблокировали сразу 16 учетных записей одного грифера. Он занимался неприятными вещами и успел насолить немалому количеству игроков.

Только недавно мы рассказывали об игроках в Outriders, которые тратят свое время на очень странные вещи. Если коротко, то они просто в конце экспедиции выгоняют своих боевых товарищей и оставляют их без наград. Правда, выгоды здесь нет никакой, а делают они подобные вещи по непонятным и эгоистическим причинам. Похожей деятельностью занимался в World of Warcraft игрок с никнеймом TinyViolin69.

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Стоит начать с того, что эта личность достаточно известна в сообществе игроков именно в WoW Classic. Понятно, что популярность его достаточно локальна, потому что играл он только на американских серверах. Правда, "играл" – это очень громко сказано. Игрок TinyViolin69 занимался обычным гриферством и портил игровой опыт немалому количеству геймеров.

Гриферы – игроки, которые портят игровой опыт другим геймерам, без всякой пользы для себя или окружающих.

В World of Warcraft есть группа специальных и мощных заклинаний с общим названием World Buff. Они необязательны, но могут существенно улучшить основные или дополнительные характеристики. Одни бафы можно получить просто находясь в нужном месте, а другие – даются за выполнение определенных заданий. Таких заклинаний немало, но некоторые из них можно рассеять.

Именно последним и занимался главный герой, а также показывал все свои действия в прямом эфире. Он отслеживал игроков, которые получали такие бафы, и сразу же рассеивал эти положительные эффекты. Трудно даже представить, сколько времени он тратил на подобные вещи, потому что у геймера было аж 16 учетных записей. Понятно, что почти все игроки из американских серверов ненавидели его и пытались избегать.

Наверное, он не очень нравился и представителям компании Blizzard. Дело в том, что во время последней трансляции он получил очень неожиданное сообщение. Одновременно 16 учетных записей TinyViolin69 получили блокировки и оказались за своеобразной решеткой. Правда, пока точно неизвестно, насколько долго продлятся эти блокировки.

Многие пользователи Reddit отметили, что он мог получить эти баны из-за своеобразной монетизации своей работы. Вроде бы TinyViolin69 брал деньги с игроков, а взамен не трогал их. Конечно, это непроверенная информация, но подобная деятельность всегда наказывается очень строго. В общем пользователи Reddit уверены, что он получил по заслугам, а сообщений с соболезнованиями почти нет.

Момент с блокировкой TinyViolin69 – видео