Игроки в Outriders продолжают жаловаться на проблемы в этой видеоигре. На этот раз они хотят обратить внимание разработчиков на недостаток в кооперативном режиме.

Мы уже рассказывали вам о неоднозначном релизе Outriders в сервисе Steam. Видеоигра пользовалась большим спросом среди геймеров сразу после выхода, но разработчиков подвела техническая составляющая игры. Геймеры жаловались на бесконечные загрузки, проблемы с графикой и плохую оптимизацию.

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Тогда видеоигру оценило 8 тысяч пользователей со средним рейтингом в 60%. Почти за месяц ситуация кардинально не изменилась: 30 тысяч рецензий и рейтинг в 65%. Конечно, онлайн также упал, хотя цифры до сих пор достаточно неплохие. В пиковый момент онлайн может достигать показателя в 30 – 40 тысяч игроков. То есть в Outriders до сих пор играет немало геймеров, хотя в игре даже сейчас есть определенные проблемы.

В Outriders пользователи могут принять участие в специальных экспедициях (усложненные задания), которые рассчитаны на кооперативное прохождение. Геймплейно все просто: игрокам нужно победить некоторое количество боссов за определенное время, чтобы получить доступ к редкому снаряжению и другим ценным наградам.

Проблема возникает именно после убийства последнего босса, поскольку лидеры лобби почему-то выгоняют своих партнеров и оставляют их без наград. Конечно, сначала можно подумать, что эти геймеры просто жадные и хотят забрать весь лут себе. Правда, сделать что-то подобное они не могут, поэтому выгоды здесь нет никакой. Важно отметить, что они также не могут добавить своих друзей в лобби, когда начался финальный этап экспедиции. Наверное, таких игроков можно назвать троллями или простыми эгоистами, хотя это очень странное поведение.

В сообществе игроков в Outriders эта тема сейчас очень активно обсуждается. Первым об этой проблеме упомянул пользователь платформы Reddit с никнеймом FancyTangerine3312. Уже сейчас подобных сообщений стало больше, а пользователь Andrew Bell даже поделился соответствующим видео. Геймеры пытаются достучаться до разработчиков с People Can Fly и обратить их внимание на эту проблему. Наверное, решение не займет слишком много времени у авторов. Стоит только заблокировать возможность для кика в финале экспедиции, аналогично до ситуации с добавлением игроков.

Типичный пример кика в финале экспедиции – видео