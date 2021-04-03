Видеоигра Outriders появилась в магазине Steam и сразу попала в топ продаж. Правда, отзывы пока смешанные, потому что немалое количество геймеров недовольно игрой.

1 апреля состоялся релиз шутера Outriders от разработчиков из студии People Can Fly. Издателем этого проекта выступила компания Square Enix, а игра вышла на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

К теме Геймер потратил 254 часов в течение двух недель, играя в демоверсию будущей игры

Outriders – это шутер с видом от третьего лица и элементами ролевых игр. События происходят в сетинге космического будущего, а на выбор для геймеров есть четыре уникальных классы для игры. Также есть полноценная сюжетная кампания и возможность для однопользовательского и кооперативного прохождения (до 3 игроков).

Игра Outriders сразу же начала покорять сервис Steam, а в первый вечер пиковый онлайн достиг показателя в более чем 111 тысяч игроков. Уже в пятницу игра почти повторила свой рекорд, но остановилась на цифре в 100 тысяч геймеров. Правда, впереди выходные, поэтому очень вероятно, что показатель пикового онлайна будет обновлен. Интересно, что релиз этой видеоигры стал лучшим для издателей со Square Enix, а сама игра уже даже успела возглавить топ продаж Steam.

Казалось, что старт прошел очень удачно, но геймеры пока недовольны Outriders. Сейчас видеоигру уже оценило более 8 тысяч пользователей со средним рейтингом в 60%. Немалое количество игроков столкнулось с непонятными багами и техническими недостатками. Геймеры жалуются на ужасную оптимизацию, проблемы с графикой, бесконечные загрузки и потерю связи с серверами. Самое интересное, что большинство игроков отмечает, что бесплатная демоверсия была стабильнее, а подобных багов там не было. Также на частые потери связи с серверами жалуются и геймеры с консолей.

Разработчики Outriders уже знают обо всех этих проблемах и активно работают над патчем для видеоигры. Также представители студии People Can Fly поделились методом, которым пока можно решить проблему с проседанием частоты кадров (FPS). Надеемся, что разработчики смогут исправить все технические недостатки, а игра не повторит историю Cyberpunk 2077.