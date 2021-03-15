Среди миллионов игроков, загрузивших демо Outriders, выделился геймер, который провел в игре поразительные 254 часа всего за две недели. Подробнее – в материале.

Outriders – это будущий шутер от третьего лица с элементами ролевой игры, от студии People Can Fly, что являются создателями таких популярных тайтлов как Bulletstorm и Fortnite. Сразу после анонса проект получил армию фанатов, с нетерпением ожидающих релиза, а популярность демоверсии игры только подтвердила огромный интерес геймерского сообщества, однако одному игроку было даже слишком интересно.

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Трейлер игры Outriders

25 февраля разработчики Outriders сделали доступной публичную демоверсию игры, которую мог загрузить любой желающий. В ней игрокам предлагается пролог и начальная глава, где также можно выполнить несколько побочных квестов. Геймеры могут поиграть за все четыре доступные классы персонажей, а весь накопленный прогресс можно будет перенести в полную версию.

За время, прошедшее от выхода демоверсии ее загрузили более 2 миллионов игроков. В честь этого разработчики в своем твиттере поделились детальной статистикой об активности геймеров. В частности, среднее время проведенное игроками в игре составило 4 часа 20 минут, однако наиболее интересным оказался другой показатель – максимальное время проведенное в игре одним игроком. Цифры шокировали как разработчиков, так и рядовых геймеров – 254 часа, именно столько один из игроков провел в демоверсии Outriders. Сам "герой" не заставил себя долго ждать и появился в комментариях поста на твиттере, похваставшись своим персонажем и инвентарем, полностью заполненным легендарным снаряжением.

That was probably me with the 254 hours played lol. pic.twitter.com/UPx6itwDFv — Rob Wright (@TortureUFC) March 12, 2021

Вам может показаться, что 254 часа это не так и много, однако это лишь демоверсия, которая к тому же на момент написания поста, находилась в доступе всего лишь 17 дней. Путем нехитрых математических вычислений мы можем определить, что в среднем геймер, подписанный в твиттере как Роб Райт, каждый день проводил в демо Outriders в среднем по 15 часов.

По его словам, он приложил много усилий, чтобы заработать такое количество легендарных предметов, а первые пять дней и вовсе "без перерыва открывал сундуки". Судя по всему Роб подразумевает то, что первое время пользовался способом "фарма" легендарных предметов, который убрали патчем. Способ заключался в том, что выбирая одну из сюжетных точек для повторного прохождения, игроки могли раз за разом открывать три сундука, выходить в лобби и возвращаться к игре, при этом избегая столкновений с врагами. Кроме того, Райт успел купить у торговцев высокоуровневую эпическую броню, которая была доступна только в первые несколько дней. Похоже на то, что ему действительно по душе эта игра.

Геймплей в демоверсии

В общем и целом за первые две недели игроки провели в демоверсии Outriders более 9,5 миллионов часов, а самым популярным классом оказался трикстер – его выбрали для своих персонажей 28,5% геймеров.

Похоже, что разработчики могут быть спокойными относительно будущего релиза, ведь демо было очень тепло принято сообществом. Выход игры запланирован на 1 апреля 2021 на PC, PS 4, PS 5, Xbox One и Xbox Series X/S.