Релиз Call of Duty: Warzone состоялся год назад и за это время она получила бешеную популярность и многомиллионную армию игроков. Потрясающие и забавные моменты первого года игры ждут вас в материале.

10 марта 2020 свет увидела первая "free to play" батлрояль игра под тегом Call of Duty, получившая название Warzone, что мгновенно стала одной из лучших в своем жанре.

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Популярность игры от Raven Softvare и Activision невозможно переоценить. За этот год Warzone подарила нам кучу потрясающих моментов от искусных игроков и еще больше забавных хайлайтов. Мы на Games24 попытались подобрать для вас самые интересные из них.

"Украсть за 60 секунд"

Очевидно, что пользователь Reddit под никнеймом Lampicka_Gaming фанат этого популярного фильма, ведь он ворвался в жизнь противников именно в момент, когда они вызвали свой "эйрдроп", чтобы вооружиться до зубов и похитил его. Можно себе только представить эмоции жертв такого "ограбления".

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" – Видишь врага? – Лучше! Я вижу рисунок врага!"

А два противника нашего следующего героя, очевидно, фанаты капитана Джека Воробья, ведь иначе объяснить то, почему они начали стрелять в граффити и не заметили опасности, что их подстерегала – просто невозможно.

Хотя, если взглянуть на все это с другой перспективы, то когда ты выбегаешь на "армию" из граффити, то действительно трудно не растеряться.

"После первого выстрела: я неудачник. После второго: я Бог."

Пожалуй, именно такие мысли были у игрока под никнеймом GASp24, что является автором этого хайлайта. После первого неудачного выстрела геймер решил попробовать еще раз и попал не просто в яблочко, а в целых три яблока, оказавшихся головами противников – невероятный выстрел.

"Вам посылка с C4!"

Мы не знаем кем в детстве мечтал быть пользователь Reddit под никнеймом knottydread24, однако из него точно получился бы классный почтальон. То как он, находясь на борту вертолета, бросил С4 казалось бы просто в никуда, трансформировалось в три убийства ошарашенных оппонентов, что спокойно себе ехали на автомобиле.

Однако технологии не стоят на месте, поэтому эти ребята решили усовершенствовать технику "доставки" С4, чтобы ее мог получить любой желающий, даже в том же вертолете.

"Когда слишком много смотрел Форсаж."

А следующем герою хайлайта по имени BurntReyn0ldz, не нужны никакие дроны или С4, чтобы уничтожить вертолет. Достаточно машины на ходу и маленького трамплина – и вуаля.

"Смерть с небес."

Следующий геймер продемонстрировал трюк после которого мы практически уверены, что показатель его IQ более 300. Вместо того, чтобы штурмовать врагов, засевших на самом высоком здании в районе, игрок проявил незаурядный креатив и вызвал несколько "посылок" одна за другой, что подарило ему возможность взлететь вверх на своеобразной платформе. Однако одно дело это все придумать, а совсем другое еще и попасть точно в голову врагу. Сложно даже представить лицо "жертвы" после просмотра "киллкама".

"Очистка ваших бункеров от врагов: дорого."

Именно такое объявление мог бы давать этот креативный игрок, если бы искал работу во вселенной Warzone. Хотя смех, раздающийся в течение всего видео, подсказывает нам, что для него это скорее своеобразное хобби. Особого удовольствия добавляют реакции разъяренных оппонентов, что никак не ожидали увидеть безумца на квадроцикле внутри бункера.

"Веришь в карму?"

А стоило бы, что собственно и доказывает этот хайлайт. Запомните простое правило: игра не закончилась, пока вы не видите титра о победе, хотя проигравший игрок все же этого заслуживал.

"Везение – не бесконечно."

И это хорошо усвоит герой хайлайта.

"2,5 километра – не расстояние для настоящего снайпера."

Пользователь Reddit Anotherlevel34 совершил невероятный выстрел из снайперской винтовки: с одной из башен Гулага он попал точно в голову игроку, который находился на башне аэропорта.

Надеемся, что если вы еще не играли в Warzone, то наша подборка подтолкнет вас к этому, ведь это действительно очень веселая и интересная игра. К тому же, мы уверены, что ее второй год принесет еще больше удовольствия и контента геймерам со всего мира.