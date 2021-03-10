Рекорд Call of Duty: Warzone по количеству убийств в режиме "четверки" побит командой стримеров, что выполнили миссию, которую многие считали невозможным. Детали – в материале.

С самого момента запуска Call of Duty: Warzone игроки начали соревноваться друг против друга не только в рамках матчей, но и в общем зачете. Вскоре после того, как был установлен самый первый рекорд убийств куча игроков со всего мира пытались превзойти его и, соответственно, рекорд только продолжал расти.

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Команда популярного стримера и контентмейкера Call of Duty: Warzone – Aydan побила рекорд убийств в режиме "четверки" в одной игре. К слову, предыдущий показатель продержался всего лишь 2 месяца и составлял 143 убийства. Айдану и его товарищам по команде удалось превзойти его благодаря невероятной индивидуальной игре и командному взаимодействию.

О достижении сообщил сам стример на своей странице в твиттере, а также поделился скриншотом результатов команды. В коллаборации с другими менее популярными стримерами игры: Scummn, Almxnd и Newbzz, Айдану удалось установить новый рекорд, ведь в целом команда произвела 162 убийства в режиме "четверки" в Call of Duty: Warzone.

New Squad World Record of 162 kills w/ @ScummN, @Almxnd_ & @TBE_Newbzz in a $500 wager.



This will NEVER be broken... pic.twitter.com/iz0odzXq0e — Aydan (@aydan) March 5, 2021

Это невероятное достижение поставило новый ориентир для желающих устанавливать рекорды в популярном шутере. По мнению Айдана и его команды, которых теперь можно назвать своего рода "чемпионами" Call of Duty: Warzone, этот рекорд вряд ли когда-нибудь будет побит, что только подогревает интерес претендентов.

Интересно, что ребята даже не планировали устанавливать рекорд. Они решили сыграть своеобразный "вагер-матч" со ставкой в ​​500 долларов и, условно разделившись на две команды, соревновались между собой в том, кто наберет больше убийств. Однако игра шла настолько хорошо, что когда суммарное количество "киллов" четверки перевалило за сотню, то стримеры быстро забыли о собственном споре и решили сделать все возможное, чтобы превзойти предыдущий рекордный показатель.

Хайлайты рекордной игры

Однако не обошлось и без ложки дегтя, ведь победу Айдана и команды несколько испортила жесткая дискуссия о "качестве" лобби в котором проводилась игра. Сам Айдан признал, что лобби было низкого уровня (bronze negative 10) и именно благодаря такому стечению обстоятельств его команда смогла доминировать на карте Верданска.

Многие в стримерском обществе считают игру в лобби низкого ранга несправедливой для установления рекордов. Ведь опытные игроки высокого уровня могут с легкостью справиться с менее мастеровитыми оппонентами, а тем более уровня "bronze", потому признает ли сообщество этот рекорд – вопрос остается открытым.

Несмотря на это, скорость и темп, с которыми Айдан и его товарищи совершали убийства и путешествовали картой в поисках новых жертв все еще подтверждает невероятное мастерство игроков. Показатель в 162 убийства на карте где в целом лишь 146 противников – это все еще невероятный показатель, которого трудно достичь даже в лобби низкого уровня и действительно вряд ли кто-то в ближайшее время сможет его превзойти.