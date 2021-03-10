Рекорд Call of Duty: Warzone з кількості вбивств у режимі "четвірки" побитий командою стрімерів, що виконали місію, яку багато хто вважав неможливою. Деталі – у матеріалі.

Від самого моменту запуску Call of Duty: Warzone гравці почали змагатися один проти одного не лише в рамках матчів, але й у загальному заліку. Незадовго після того, як був встановлений найперший рекорд вбивств купа гравців з усього світу намагались перевершити його і, відповідно, рекорд лише продовжував зростати.

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Команда популярного стрімера та контентмейкера Call of Duty: Warzone – Aydan побила рекорд вбивств у режимі "четвірки" в одній грі. До слова, попередній показник протримався всього лише 2 місяці та становив 143 вбивства. Айдану та його товаришам по команді вдалося перевершити його завдяки неймовірній індивідуальній грі та командній взаємодії.

Про досягнення повідомив сам стрімер на своїй сторінці у твітері, а також поділився скриншотом результатів команди. У колаборації з іншими менш популярними стрімерами гри: Scummn, Almxnd та Newbzz, Айдану вдалося встановити новий рекорд, адже загалом команда здійснила 162 вбивства в режимі "четвірки" у Call of Duty: Warzone.

New Squad World Record of 162 kills w/ @ScummN, @Almxnd_ & @TBE_Newbzz in a $500 wager.



This will NEVER be broken... pic.twitter.com/iz0odzXq0e — Aydan (@aydan) March 5, 2021

Це неймовірне досягнення поставило новий орієнтир для охочих встановлювати рекорди у популярному шутері. На думку Айдана та його команди, яких тепер можна назвати свого роду "чемпіонами" Call of Duty: Warzone, цей рекорд навряд коли-небудь буде побитий, що лише підігріває інтерес претендентів.

Цікавим є те, що хлопці навіть не планували встановлювати рекорд. Вони вирішили зіграти своєрідний "вагер-матч" зі ставкою у 500 доларів та, умовно поділившись на дві команди, змагалися між собою у тому, хто набере більше вбивств. Проте гра йшла настільки добре, що коли сумарна кількість "кілів" четвірки перевалила за сотню, то стрімери швидко забули про власну суперечку та вирішили зробити все можливе, щоб перевершити попередній рекордний показник.

Хайлайти рекордної гри

Проте не обійшлося й без ложки дьогтю, адже звитягу Айдана та команди дещо зіпсувала жорстка дискусія щодо "якості" лобі у якому проводилась гра. Сам Айдан визнав, що лобі було низького рівня (bronze negative 10) і саме завдяки такому збігу обставин його команда змогла домінувати на карті Верданська.

Багато хто у стрімерському товаристві вважає гру у лобі низького рангу несправедливою для встановлення рекордів. Адже досвідчені гравці високого рівня можуть з легкістю впоратися з менш майстерними опонентами, а тим більше рівня "bronze", тому чи визнає спільнота цей рекорд – питання залишається відкритим.

Попри це, швидкість і темп, з якими Айдан та його товариші здійснювали вбивства та подорожували картою в пошуках нових жертв все ще підтверджує неймовірну майстерність гравців. Показник у 162 вбивства на мапі де загалом лише 146 противників – це все ще неймовірний показник, якого важко досягти навіть у лобі низького рівня та дійсно навряд хтось найближчим часом зможе його перевершити.