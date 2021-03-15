Серед мільйонів гравців, що завантажили демо Outriders, виділився геймер, який провів у грі разючі 254 години всього лише за два тижні. Детальніше – у матеріалі.

Outriders – це майбутній шутер від третьої особи з елементами рольової гри, від студії People Can Fly, що є творцями таких популярних тайтлів як Bulletstorm та Fortnite. Одразу після анонсу проєкт отримав армію фанатів, що з нетерпінням чекають релізу, а популярність демоверсії гри лише підтвердила величезний інтерес геймерської спільноти, проте схоже одному гравцеві було аж занадто цікаво.

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Трейлер гри Outriders

25 лютого розробники Outriders зробили доступною публічну демоверсію гри, яку міг завантажити кожен охочий. У ній гравцям пропонується пролог і початкова глава, де також можна виконати кілька побічних квестів. Геймери можуть пограти за всі чотири доступні класи персонажів, а весь накопичений прогрес можна буде перенести в повну версію.

За час, що пройшов від виходу демоверсії її завантажили понад 2 мільйони гравців. На честь цього розробники у своєму твітері поділилися детальною статистикою про активність геймерів. Зокрема, середній час проведений гравцями в грі склав 4 години 20 хвилин, проте найцікавішим виявився інший показник – максимальний час проведений в грі одним гравцем. Цифри шокували як розробників, так і пересічних геймерів – 254 години, саме стільки один із гравців провів у демоверсії Outriders. Сам "герой" не змусив на себе довго чекати й з'явився у коментарях посту на твітері та похизувався своїм персонажем та інвентарем, вщент заповненим легендарним спорядженням.

That was probably me with the 254 hours played lol. pic.twitter.com/UPx6itwDFv — Rob Wright (@TortureUFC) March 12, 2021

Вам може здатися, що 254 години це не так і багато, проте це лише демоверсія, яка до того ж на момент написання посту, знаходилася у доступі всього лиш 17 днів. Шляхом нехитрих математичних обрахунків ми можемо визначити, що в середньому геймер, що підписаний у твітері як Роб Райт, кожного дня проводив в демо Outriders у середньому по 15 годин.

За його словами, він доклав багато зусиль, щоб заробити таку кількість легендарних предметів, а перші п'ять днів і зовсім "без перерви відкривав скрині". Судячи з усього Роб має на увазі те, що перший час користувався способом "фарму" легендарних предметів, який прибрали патчем. Спосіб полягав у тому, що вибираючи одну з сюжетних точок для повторного проходження, гравці могли раз за разом відкривати три скрині, виходити в лобі та повертатися до гри, при цьому уникаючи сутичок з ворогами. Крім того, Райт встиг купити у торговців високорівневу епічну броню, що була доступна лише в перші кілька днів. Схоже на те, що йому дійсно припала до душі ця гра.

Геймплей у демоверсії

В загальному за перші два тижні гравці провели в демоверсії Outriders понад 9,5 мільйонів годин, а найпопулярнішим класом виявився трикстер – його вибрали для своїх персонажів 28,5% геймерів.

Схоже, що розробники можуть бути спокійними щодо майбутнього релізу, адже демо було надзвичайно тепло прийняте спільнотою. Вихід гри запланований на 1 квітня 2021 року на PC, PS 4, PS 5, Xbox One та Xbox Series X/S.