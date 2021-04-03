Відеогра Outriders з'явилася у крамниці Steam й одразу потрапила у топ продажів. Щоправда, відгуки поки змішані, бо чимала кількість геймерів незадоволена грою.

1 квітня відбувся реліз шутера Outriders від розробників зі студії People Can Fly. Видавцем цього проєкту виступила компанія Square Enix, а гра вийшла на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series.

До теми Геймер витратив 254 години протягом двох тижнів, граючи у демоверсію майбутньої гри

Outriders – це шутер з виглядом від третьої особи та елементами рольових ігор. Події відбуваються у сетинґу космічного майбутнього, а на вибір для геймерів є чотири унікальних класи для гри. Також є повноцінна сюжетна кампанія та можливість для однокористувацького та кооперативного проходження (до 3 гравців).

Гра Outriders одразу ж почала підкорювати сервіс Steam, а у перший вечір піковий онлайн досяг показника у понад 111 тисяч гравців. Вже у п'ятницю гра майже повторила свій рекорд, але зупинилася на цифрі у 100 тисяч геймерів. Щоправда, попереду вихідні, тому дуже ймовірно, що показник пікового онлайну буде оновлено. Цікаво, що реліз цієї відеогри став найкращим для видавців зі Square Enix, а сама гра вже навіть встигла очолити топ продажів Steam.

Здавалося, що старт пройшов дуже вдало, але геймери поки незадоволені Outriders. Зараз відеогру вже оцінило понад 8 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 60%. Чимала кількість гравців стикнулася із незрозумілими багами та технічними недоліками. Геймери скаржаться на жахливу оптимізацію, проблеми з графікою, нескінченні завантаження та втрату зв'язку з серверами. Найцікавіше, що більшість гравців відзначає, що безплатна демоверсія була стабільніше, а подібних багів там не було. Також на часті втрати зв'язку з серверами скаржаться і геймери з консолей.

Розробники Outriders вже знають про всі ці проблеми та активно працюють над патчем для відеогри. Також представники студії People Can Fly поділилися методом, яким поки можна розв'язати проблему з просіданням частоти кадрів (FPS). Сподіваємося, що розробники зможуть виправити всі технічні недоліки, а гра не повторить історію Cyberpunk 2077.