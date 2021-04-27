Гравці в Outriders продовжують скаржитися на проблеми у цій відеогрі. Цього разу вони хочуть звернути увагу розробників на недолік у кооперативному режимі.

Ми вже розповідали вам про неоднозначний реліз Outriders в сервісі Steam. Відеогра мала шалений попит серед геймерів одразу після виходу, але розробників підвела технічна складова гри. Геймери скаржилися на нескінченні завантаження, проблеми з графікою та погану оптимізацію.

До теми Перший млинець нанівець: неоднозначний старт відеогри Outriders у Steam

Тоді відеогру оцінило 8 тисяч користувачів з середнім рейтингом у 60%. Майже за місяць ситуація кардинально не змінилася: 30 тисяч рецензій та рейтинг у 65%. Звісно, онлайн також впав, хоча цифри ще досі достатньо непогані. У піковий момент онлайн може досягати показника у 30 – 40 тисяч гравців. Тобто в Outriders ще досі грає чимало геймерів, хоча у грі навіть зараз є певні проблеми.

В Outriders користувачі можуть взяти участь у спеціальних експедиціях (ускладнені завдання), які розраховані на кооперативне проходження. Геймплейно все просто: гравцям потрібно здолати певну кількість босів за визначений час, щоб отримати доступ до рідкісного спорядження та інших цінних нагород.

Проблема виникає саме після вбивства останнього боса, бо лідери лоббі чомусь виганяють своїх партнерів та залишають їх без нагород. Звісно, спочатку можна подумати, що ці геймери просто жадібні та хочуть забрати весь лут собі. Щоправда, зробити щось подібне вони не можуть, тому вигоди тут немає ніякої. Важливо відзначити, що вони також не можуть додати своїх друзів до лоббі, коли вже розпочався фінальний етап експедиції. Напевно, таких гравців можна назвати тролями чи простими егоїстами, хоча це дуже дивна поведінка.

У спільноті гравців в Outriders ця тема зараз дуже активно обговорюється. Першим про цю проблему згадав користувач платформи Reddit із нікнеймом FancyTangerine3312. Уже зараз подібних повідомлень стало більше, а користувач Andrew Bell навіть поділився відповідним відео. Геймери намагаються достукатися до розробників із People Can Fly та звернути їхню увагу на цю проблему. Напевно, розв'язання не займе дуже багато часу в авторів. Варто лише заблокувати можливість для кіку у фіналі експедиції, аналогічно до ситуації з додаванням гравців.

Типовий приклад кіку у фіналі експедиції – відео