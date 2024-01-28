Шанувальник Baldur's Gate 3 змусив тисячі геймерів сміятися до болю в животі, поділившись зображеннями того як виглядали б персонажі відеогри, якби їх зіграв відомий актор Ніколас Кейдж.

Розмаїття харизматичних персонажів в RPG від Larian Studios допомогло їй стати найкращою грою 2023 року, але один креативний геймер знайшов спосіб "покращити" цей елемент.

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Користувач Reddit під ніком Jirkislo поділився серією гомерично смішних зображень з BG 3, на яких він замінив обличчя майже усіх знакових персонажів гри на лице голлівудського актора Ніколаса Кейджа.

На додачу геймер ще й скаламбурив імена героїв, назвавши їх Кейджехейра, Кейджеріон, Кейджлак та далі в тому ж дусі.

У коментарях шанувальники проєкту зійшлися в думці, що в цьому є щось одночасно потворне і прекрасне, а від деяких "оновлених" героїв неможливо відвести погляд.

На думку більшості, найкраще Кейдж вписався в образ диявола Рафаеля.

На жаль, Jirkislo поки що не розповів, як саме він створив ці зображення, чи то за допомогою ШІ, чи власними силами у Photoshop. Попри це, чимало геймерів уже висловили бажання зіграти в подібну модифікацію для Baldur's Gate 3.