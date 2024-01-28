Разнообразие харизматических персонажей в RPG от Larian Studios помогло ей стать лучшей игрой 2023 года., но один креативный геймер нашел способ "улучшить" этот элемент.

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Пользователь Reddit под ником Jirkislo поделился серией гомерически смешных изображений из BG 3, на которых он заменил лица почти всех знаковых персонажей игры на голливудского актера Николаса Кейджа.

Вдобавок геймер еще и скаламбурил имена героев, назвав их Кейджехейра, Кейджерион, Кейджлак и дальше в том же духе.

В комментариях поклонники проекта сошлись во мнении, что в этом есть что-то одновременно безобразное и прекрасное, а от некоторых "обновленных" героев невозможно отвести глаз.

По мнению большинства, лучше всего Кейдж вписался в образ дьявола Рафаэля.

К несчастью, Jirkislo пока не рассказал, как именно он создал эти изображения, с помощью ИИ, или же собственными силами в Photoshop. Несмотря на это, многие геймеры уже выразили желание сыграть в подобную модификацию для Baldur's Gate 3.