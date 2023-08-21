Гравець Baldur's Gate 3 зібрав тіла усіх персонажів першого акту в одній кімнаті: моторошне фото

Шанувальник Baldur's Gate 3 пустився берега та винищив усіх неігрових персонажів, яких зміг знайти у першому акті, а опісля переніс їхні тіла в одну кімнату. Моторошне фото – у матеріалі.

У Baldur's Gate 3 гравцям пропонується розпочати гру за кількох заготованих персонажів на вибір, кожен з яких має власну історію та скелети в шафі.

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Найбільше ж їх у драконича, на ім'я Темна Жага, який фактично є маніяком-вбивцею.

Проходження гри за цього героя, за згоди геймера, може перетворитися у криваву, жорстоку та хаотичну пригоду, що вочевидь, неабияк підійшло користувачеві Reddit під ніком caufenkamp.

Він вирішив "відігрувати" жорстокого драконича по повній програмі, пустившись берега та вирізавши усіх NPC в першому акті гри.

Окрім того, caufenkamp ще й зібрав до купи тіла усіх жертв в одній кімнаті, а коли й цього виявилося замало – посортував їх за расою та типом.

Наймоторошніший скриншот з BG 3 / Фото з Reddit

Таке жахне "досягнення" водночас збентежило та розвеселило інших шанувальників проєкту.

Деякі люди вирішують грати за Темну Жагу, але цей хлопець І Є ТЕМНА ЖАГА, – вдало підмітив один з користувачів порталу.

Загалом, добре, що існують такі проєкти як Baldur's Gate 3, які дають гравцям повну свободу дій, хоча це й іноді призводить до таких моторошних результатів.