Фанат Baldur's Gate 3 витратив понад 150 годин на найжорстокіше проходження гри

Один з шанувальників шедевральної RPG від Larian Studios похвалився у мережі своїм без перебільшень "садистським" проходженням Baldur's Gate 3, яке зайняло в нього понад 150 годин.

Креативний геймер вирішив сповна відіграти роль Темної Жаги та пройшов гру в героїчному режимі складності, при цьому вбиваючи практично кожного персонажа на своєму шляху.

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Від такого проходження кров стигне в жилах

Користувач Reddit під ніком DepriSlimey поділився на порталі серією моторошних скриншотів, на яких можна побачити безліч тіл персонажів Baldur's Gate 3 в інвентарі гравця.

Моторошні кадри / Фото з Reddit

Я завершив найкраще проходження за Темну Жагу, убив усіх, і я маю на увазі УСІХ, і зібрав понад 2000 тіл у героїчному режимі, – написав геймер.

, героїчний режим у BG 3 – це найвищий режим складності, де гравцеві не дозволено зберігати і завантажувати гру як йому заманеться, а боси гри стають набагато складнішими.

Таке криваве "досягнення" вразило інших шанувальників проєкту, а декого справді жахнуло.

ТІЛЬКИ НЕ КОТИКІВ. Ти монстр!, – випалив один з коментаторів, побачивши в "колекції" тіл геймера кілька кішок.

Хоча, як жартують геймери, цим проходженням може зацікавитися ФБР, саме така свобода дій стала однією з причин шаленого успіху Baldur's Gate 3.