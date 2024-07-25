Креативный геймер решил сполна отыграть роль Темной Жажды и прошел игру в режиме Чести, при этом убивая практически каждого персонажа на своем пути.

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От такого прохождения кровь стынет в жилах

Пользователь Reddit под ником DepriSlimey поделился на портале серией жутких скриншотов, на которых можно увидеть множество тел персонажей Baldur's Gate 3 в инвентаре игрока.

Жуткие кадры / Фото с Reddit

Я завершил лучшее прохождение за Темный Соблазн, убил всех, и я имею в виду ВСЕХ, и собрал более 2000 тел в режиме Чести, – написал геймер.

Заметьте, режим Чести в BG 3 – это самый высокий режим сложности, где игроку не позволено сохранять и загружать игру как ему заблагорассудиться, а босы игры стают намного сложнее.

Такое кровавое "достижение" поразило других поклонников проекта, а некоторых действительно ужаснуло.

ТОЛЬКО НЕ КОТИКОВ. Ты монстр!, – выпалил один из комментаторов, увидев в "коллекции" тел геймера несколько кошек.

Хотя, как шутят геймеры, этим прохождением может заинтересоваться ФБР, именно такая свобода действий стала одной из причин бешеного успеха Baldur's Gate 3.