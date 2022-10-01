1 на мільйон – геймер поділився неймовірно кумедним відео з Call of Duty Modern Warfare 2

Гравець Call of Duty MW 2 поділився напрочуд кумедним відео, в якому зафільмував тотальне невезіння, що трапилося з ним в одному з матчів. Кумедне відео – у матеріалі.

Activision нещодавно провели два безкоштовні вікенди для бета-версії багатокористувацької частини Call of Duty: Modern Warfare 2, надавши геймерам на ПК, PlayStation та Xbox можливість спробувати свіженьку гру перед релізом, повідомляє 24 канал.

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Попри недовгий час, що геймерам було відведено в грі, вони все ж зуміли зробити певні висновки про майбутній продукт та навіть зафільмувати кілька до біса кумедних моментів. Серед них опинилося відео користувача Reddit під ніком shogun_eyes на карті Farm 18.

У розпалі гри наш герой кинув гранату кудись в бік опонентів, але одразу ж спіймав ворожу кулю. Опісля shogun_eyes відродився на іншому боці карти й, на превелике невезіння, опинився саме там, де приземлилася його граната. Прогримів вибух і shogun_eyes знову опинився поза грою.

Є одразу кілька різних факторів, які зійшлися воєдино, щоб зробити цей кліп можливим і таким унікальним.

По-перше, Farm 18 є однією з найменших багатокористувацьких карт у MW 2, тому гравці можуть відносно легко кинути гранату з одного кінця в інший. По-друге, система відродження у новій Call of Duty робить так, що користувачі часто спавняться поруч із союзниками, і оскільки один із тіммейтів був на іншому боці карти, саме там з'явився і shogun_eyes.

Після повного релізу Modern Warfare 2 шанувальників абсолютно точно очікуватиме ще багато смішних і дивовижних роликів, проте поки що саме цей кліп тримає пальму першості.