Activision недавно провели два бесплатных уикенда для бета-версии многопользовательской части Call of Duty: Modern Warfare 2, предоставив геймерам на ПК, PlayStation и Xbox возможность попробовать свежую игру перед релизом, сообщает 24 канал.

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Несмотря на недолгое время, которое геймерам было отведено в игре, они все же сумели сделать определенные выводы о будущем продукте и даже запечатлеть несколько чертовских забавных моментов. Среди них оказалось видео пользователя Reddit под ником shogun_eyes на карте Farm 18.

В разгар игры наш герой бросил гранату куда-то в сторону оппонентов, но сразу же поймал вражескую пулю. После того shogun_eyes возродился на другой стороне карты и, к большому невезению, оказался именно там, где приземлилась его граната. Прогремел взрыв и shogun_eyes снова оказался вне игры.

Есть сразу несколько разных факторов, которые сошлись воедино, чтобы сделать этот клип возможным и столь уникальным.

Во-первых, Farm 18 является одной из самых маленьких многопользовательских карт в MW 2, поэтому игроки могут относительно легко бросить гранату из одного конца в другой. Во-вторых, система возрождения в новой Call of Duty делает так, что пользователи часто спавнятся рядом с союзниками, и поскольку один из тиммейтов был на другой стороне карты, там появился и shogun_eyes.

После полного релиза Modern Warfare 2 поклонников будет точно ожидать еще много смешных и удивительных роликов, однако пока именно этот клип держит пальму первенства.