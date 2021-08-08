Усі шанувальники Call of Duty: Warzone знають, що ГУЛАГ – це місце, де сходяться два гравці, які мають визначити найкращого. Останній отримує другий шанс, а геймер, який програв, відправляється відпочивати. Усе дуже справедливо, щоправда, іноді в таку доленосну зустріч можуть втрутитися й сторонні сили.

Актуально У Warzone додадуть два нові "перки", що можуть кардинально змінити геймплей

Головним героєм саме такої курйозної ситуації став й користувач платформи Reddit з нікнеймом rinard94. Геймер проводив звичайний змагальний матч у командному режимі на двох гравців, але майже одразу ж потрапив в ГУЛАГ. Зі своїм майбутнім опонентом він "познайомився" ще до бою, а тому цей поєдинок мав бути дуже принциповим.

Гравці майже одразу помітили один одного, а також встигли обмінятися шоковими гранатами (Stun Grenade). Щоправда, бажаного ефекту зміг досягти лише rinard94, хоча й варто відзначити, що ворожий гравець міг вбити головного героя (-99 HP). Але загалом було зрозуміло, що суперник потрапив під дію гранати, а тому мав стати легкою жертвою rinard94. Останній вирішив використати для цього ефектний фінальний прийом, але все пішло не за планом.

Головний герой зміг запустити бажану анімацію, але на землі опинився він, а не його опонент. Річ у тім, що у цей двобій втрутився геймер, який чекав на свій поєдинок. Він побачив, що в одного з гравців мало здоров'я (1 HP), а тому спробував поцілити в нього камінням. Геймер зміг досягти свого з першої ж спроби, а от rinard94 поплатився за зухвалий вчинок.

Наостанок варто відзначити, що користувачам платформи Reddit такий курйозний запис дуже сподобався. Пост головного героя одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі, а також зібрав майже 6 тисяч вподобань та 150 коментарів.

Курйозний хайлайт користувача rinard94: відео