Напевно, майже всі гравці в Call of Duty: Warzone потрапляли у складні клатч-ситуації, коли шансів на успіх майже немає. Зрозуміло, що при належному відношенні переможцями з таких моментів мають виходити геймери, які грають у більшості. Щоправда, майже завжди можна знайти цікаві винятки.

До теми Божевільні трюки: гравці в Call of Duty: Warzone вже оцінили новий транспортний засіб – відео

Саме записом такого моменту й поділився користувач з нікнеймом titsprinksmcgee на відомій платформі Reddit. Варто відзначити, що його відео дуже сподобалося гравцям в Call of Duty: Warzone, а також воно вже зібрало понад 5 тисяч вподобань та 300 коментарів.

Головний герой цієї історії проводив звичайний змагальний матч у командному режимі (на 4 гравців). Щоправда, у фіналі цього поєдинку він залишився на самоті, а найгірше, що в суперниках був повноцінний склад з 4 геймерів. Останні прекрасно розуміли, що знаходяться у вигідному положенні, тому й спробували "задавити" його кількістю.

Спершу вони намагалися закидати будинок, у якому знаходився головний герой, мінами та осколковими гранатами, але бажаного результату не досягли. Саме у цей момент titsprinksmcgee зрозумів, що пасивно розіграти цей епізод не вийде. Тому він почав грати агресивно, а також першим вирішив відкритися. Варто відзначити, що головний герой не прогадав, бо його опоненти одразу ж розгубилися. Він атакував їх з різних сторін, а також постійно змінював позицію.

Наприкінці геймер викликав авіаудар у зону, де було фінальне коло. В опонентів не було протигазів, тому вони одразу ж почали зміщуватися у точку, яка була мішенню бомбардувальника. Виглядає цей момент (особливо фінал) дуже ефектно, щоправда, важко не відзначити низький рівень гри опонентів titsprinksmcgee.

Хайлайт користувача titsprinksmcgee – відео