350 років непростої роботи: гравець у Crusader Kings III захотів створити ідеального правителя

Нестандартною історією поділився на Reddit шанувальник відеогри Crusader Kings III. Він розробив цілу систему, яка допомогла йому "вивести" ідеального правителя.

Напевно, всі шанувальники Crusader Kings III знають, що будь-яка партія в цю гру стає унікальною, а також запам'ятовується надовго. Загалом якихось завдань у грі немає, а тому гравці мають самі знайти для себе певну ціль. Наприклад, головний герой цієї історії захотів "вивести" ідеального правителя.

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Одразу варто відзначити, що користувач з нікнеймом bartosio підійшов до реалізації свого задуму дуже відповідально. Він розробив цілу систему, яка дійсно дала результат, хоча й лише через 350 віртуальних років. Загалом все зводилося до класичної євгеніки, хоча зі своїми особливостями. Наприклад, правителі в його системі мали жити якнайдовше, а тому влада переходила одразу до найкращого онука.

Загалом сини потрібні були лише для отримання дітей з потрібними характеристиками. Для цього він зводив синів з найкращими кандидатками, а потім уважно слідкував за їхніми дітьми (вищезгаданими онуками). Зрештою в геймера вийшло "вивести" свого ідеального правителя, щоправда, виявилося, що в його системі були певні недоліки. Річ у тім, що цьому кандидату було лише 2 роки, а нинішній владика мав померти вже найближчим часом. Але й це не найгірше, бо в останнього було одразу 25 дітей, а тому кандидатів на престол було чимало.

Ідеальний спадкоємець / Фото Reddit bartosio

Тобто потрібно було попередньо усунути всіх конкурентів цього ідеального спадкоємця. Варто відзначити, що bartosio зміг це оперативно зробити, хоча й змушений був використати криваві методи. Головний герой написав, що "вивести" такого правителя було дуже непросто, але загалом результатом він задоволений. Наостанок варто додати, що цей ідеальний владика дожив до 93 років, а також зміг відновити Римську імперію.

Досягнення ідеального правителя / Фото Reddit bartosio