Rockstar Games офіційно ще навіть не анонсувала Grand Theft Auto 6, але те, що ця гра точно буде і робота над нею ведеться вже зараз не викликає жодних сумнівів. Одна з найвідоміших франшиз в історії індустрії заробила для компанії занадто багато грошей, щоб просто від неї відмовитися. А поки ніякої офіційної інформації про продовження немає, мережа повниться фанатськими теоріями та інсайдерськими "зливами" правдивість яких підтвердить лише час.

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Однією з найстійкіших фанатських теорій є те, що події нової гри частково чи цілком будуть відбуватися у добре знайомій фанатам серії віртуальній версії Маямі – Vice City. На це вказують як натяки в соцмережах розробників так і "злиті" скриншоти ймовірної ранньої версії GTA VI.

Черговим підтвердженням цих здогадок, схоже, став ролик популярного ютубера Strange Man, який спеціалізується на створенні відео про ігри від Rockstar Games. У попередній грі компанії – пригодницькому вестерні Red Dead Redemtion 2 блогер віднайшов лист з загадковим текстом, який може натякати на деякі деталі майбутнього продовження франшизи GTA.

Повне відео з ютуб-каналу Strange Man



Охочим відшукати лист самотужки, доведеться знайти скелет єзуїтського місіонера, що лежить на південному заході від Gaptooth Breach, на схід від Sea of Coronado. Саме в мерця можна знайти послання, написане від імені кардинала Бланко до брата Родольфо і якщо аналіз тексту, проведений блогером, правильний, то цей лист є прихованим натяком про місце дії GTA VI.

Контентмейкер стверджує, що автор листа – кардинал Бланко, своєрідне ігрове зображення сценариста Дена Хаузера, що доклав руку до сценаріїв майже усіх ігор серії GTA, тоді як брат Родольфо представляє його реального брата Сема Хаузера – одного з президентів та засновників компанії Rockstar Games.

Точне розташування листа / скриншот з YouTube

У листі кардинал Бланко намагається відмовити брата Родольфо від подорожі "на схід" і просить його залишитися в Каліфорнії. Це послання можна розшифрувати як прохання не поспішати із розробкою GTA VI через успіхи попередньої частини, адже місто Лос-Сантос із GTA V якраз є віртуальною версією Каліфорнії, тоді як на далекому "сході" від неї знаходиться Маямі, а значить – Vice City.

Strange Man також вказує на той факт, що ім'я кардинала Бланко, може бути посиланням на Гризельду Бланко – відому колумбійську наркобаронесу. Своєю чергою це може бути підтвердженням ще однієї порції чуток про гру, які стверджували, що її сюжет обертатиметься якраз навколо торгівлі наркотиками, а один із головних персонажів, вперше в історії серії, буде жінкою.

Чи правдиві здогадки блогера та інші фанатські теорії – покаже лише час, а ми продовжимо стежити за перебігом подій навколо довгоочікуваної GTA VI.