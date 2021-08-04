Нещодавно ми розповідали про дивних коней з відеогри Red Dead Online, які просто заполонили цей ігровий всесвіт. Щось схоже сталося й в іншій популярній грі від Rockstar Games – GTA Online, а найцікавіше, що також після виходу масштабного доповнення.

Про навалу коней Щось пішло не за планом розробників: відеогру Red Dead Online заполонили дивні коні

Варто розпочати з того, що це оновлення отримало назву "Los Santos Tuners", а загалом воно присвячене тематиці вуличних перегонів. З виходом цього доповнення в GTA Online з'явилися спеціальні лобі, у яких можуть збиратися шанувальники таких змагань. Відвідуючи ці місця можна отримувати Tuner XP, які потрібні для того, щоб відкривати різноманітні бонуси, а також нові предмети. Тобто це класичний приклад бойової перепустки.

Щоправда, здається, розробники з Rockstar Games припустилися помилки. Річ у тім, що Tuner XP можна отримувати просто знаходячись у таких лобі, а якщо точніше, то для цього потрібно лише рухатися. Тому й недивно, що в грі вже з'явилося чимало шукачів легкої наживи. Геймери відзначають, що майже у всіх нових лобі зустрічаються подібні гравці.

Приклад такого лобі: відео

А на платформі Reddit вже з'явилося чимало записів, на яких можна побачити методи роботи таких гравців. На PC все достатньо просто, бо достатньо лише поставити на клавішу руху якийсь важкий предмет. Наприклад, користувач з нікнеймом ElsonDaSushiChef для цього використовує звичайну батарейку. А от шанувальники консолей зв'язують стіки на контролерах простою гумкою для волосся, тому їхні персонажі ходять по колу. Цікаво, що останній метод можна використовувати навіть для прокачування двох окремих персонажів (метод th3d0wnfa11).

Метод користувача ElsonDaSushiChef / Фото Reddit ElsonDaSushiChef

Метод користувача th3d0wnfa11 / Фото Reddit th3d0wnfa11

Наостанок варто відзначити, що розробники з Rockstar Games поки ніяк не коментували цю ситуацію. Але зрозуміло, що навряд чи їх влаштовує щось подібне, а тому дуже ймовірно, що ця історія ще матиме якесь продовження.