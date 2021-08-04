Недавно мы рассказывали о странных лошадях из видеоигры Red Dead Online, которые просто заполонили эту игровую вселенную. Нечто похожее произошло и в другой популярной игре от Rockstar Games - GTA Online, а самое интересное, что также после выхода масштабного дополнения.

О нашествии лошадей Что-то пошло не по плану разработчиков: видеоигру Red Dead Online заполонили странные лошади

Стоит начать с того, что это обновление получило название "Los Santos Tuners", а в целом оно посвящено тематике уличных гонок. С выходом этого дополнения в GTA Online появились специальные лобби, в которых могут собираться поклонники таких соревнований. Посещая эти места можно получать Tuner XP, которые нужны для того, чтобы открывать различные бонусы, а также новые предметы. То есть это классический пример боевого пропуска.

Правда, кажется, разработчики из Rockstar Games допустили ошибку. Дело в том, что Tuner XP можно получать просто находясь в таких лобби, а если точнее, то для этого нужно лишь двигаться. Поэтому неудивительно, что в игре уже появилось немало искателей легкой наживы. Геймеры отмечают, что почти во всех новых лобби встречаются подобные игроки.

Пример такого лобби: видео

А на платформе Reddit уже появилось немало записей, на которых можно увидеть методы работы таких игроков. На PC все достаточно просто, потому что достаточно лишь поставить на клавишу движения какой-то тяжелый предмет. Например, пользователь с никнеймом ElsonDaSushiChef для этого использует обычную батарейку. А вот поклонники консолей связывают стики на контроллерах простой резинкой для волос, поэтому их персонажи ходят по кругу. Интересно, что последний метод можно использовать даже для прокачки двух отдельных персонажей (метод th3d0wnfa11).

Метод пользователя ElsonDaSushiChef / Фото Reddit ElsonDaSushiChef

Метод пользователя th3d0wnfa11 / Фото Reddit th3d0wnfa11

Напоследок стоит отметить, что разработчики из Rockstar Games пока никак не комментировали эту ситуацию. Но понятно, что вряд ли их устраивает нечто подобное, а потому очень вероятно, что эта история еще будет иметь какое-то продолжение.