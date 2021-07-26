Нещодавно представники Rockstar Games відзначили, що останнє доповнення для GTA Online, яке вийшло 20 липня, стало найуспішнішим в історії цієї відеогри. Схоже масштабне оновлення отримала й інша гра від розробників з цієї компанії – Red Dead Online, хоча успішним його дуже важко назвати.

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Варто розпочати з того, що це доповнення отримало назву "Blood Money", а його реліз відбувся 13 липня. З виходом цього оновлення в гру додали новий вид робіт – злочин, а також особливі завдання (перспективи). Також у відеогрі з'явилося ще чимало класичних речей (костюми, брошури та новий абонемент), хоча про головне "оновлення" розробники чомусь не написали нічого.

Річ у тім, що після виходу цього доповнення геймери почали масово скаржитися на коней, які просто заполонили відеогру. Гравці в Red Dead Online відзначають, що у відкритому світі з'явилося чимало цих тварин. А найцікавіше, що вони поводяться дуже дивно: одні просто стоять на місці й взагалі не рухаються, а інші – кудись несуться, не помічаючи жодних перешкод. Також геймери відзначають, що зараз у грі можна знайти й мертвих коней. Важливо відзначити, що йдеться не про диких тварин, а саме про коней, у яких є власники (на них є сідла та інше екіпірування). Цікаво, що іноді гравці зустрічають навіть клонів своїх тварин.

Зрозуміло, що щось пішло не за планом розробників, бо подібне важко назвати нормою. Щоправда, представники Rockstar Games поки ніяк не коментували цю ситуацію. Цікаво, що в геймерів вже є кілька припущень: одні користувачі вважають, що це коні гравців, які знаходяться в офлайні, а інші думають, що цей баг якось пов'язаний з кат-сценами в стайні. Насправді версій більше, хоча всі вони сходяться на тому, що це технічний недолік, який розробники мають виправити.

Проблемні коні з відеогри Red Dead Online: відео