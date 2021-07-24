Опитування, проведене університетом Ексетера та Труро та коледжем Пенвіт, закликало геймерів спробувати ідентифікувати диких тварин з реальних фотографій. Як виявилося, фанати популярного вестерн-екшену від Rockstar краще за інших розуміються у фауні американського Дикого Заходу.

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Загалом учасниками дослідження стали 586 людей з 55 країн, 444 з них грали у RDR 2. У середньому саме респонденти, знайомі з проєктом змогли ідентифікувати 10 із 15 американських тварин у тесті з кількома варіантами відповіді – на три більше, ніж люди, які не грали у гру.

Найкращими знавцями себе зарекомендували геймери, які закінчили основну сюжетну лінію гри (тобто провели у ній принаймні 40-50 годин) та ті, хто грали зовсім нещодавно. Окрім навички розрізняти види, деякі гравці також розповіли, що почерпнули для себе багато інформації й про поведінку тварин та екологію.

Наприклад, один з геймерів, які брали участь у дослідженні, розповів, що RDR 2 навчив його, як помітити те, що баран готується тебе буцнути, додавши: "Без жартів, ця інформація врятувала мене від перелому ноги в реальному житті".

Доктор наук Сара Кроулі з Центру географії та екологічних наук Університету Ексетера похвалила гру від Rockstar та її ідеальне зображення живої природи.

Рівень деталізації в Red Dead Redemption 2 надзвичайно високий, і це, безперечно, стосується й тварин. Багато з них не тільки виглядають і поводяться реалістично, але й взаємодіють між собою. Опосуми прикидаються мертвими, вовки виють, скликаючи зграю, а орли полюють на змій, – додала професорка.

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Загалом у грі, проведено моделювання близько 200 реальних видів тварин і справді надзвичайно детально перенесено моделі їхньої поведінки, що підтвердить будь-який гравець, знайомий з грою.

Сутичка ведмедя та вовків



Така увага до віртуальної фауни та навколишнього середовища, беззаперечно, стала однією із ключових складових успіху гри, адже безліч геймерів повертаються в неї, навіть після закінчення сюжетної історії, для того, щоб пополювати, порибалити чи просто насолодитися прекрасними видами та атмосферою Дикого Заходу. ​