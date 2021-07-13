Кілька місяців тому ми розповідали про масштабний експеримент в Cyberpunk 2077. Геймер вирішив підірвати чимало автомобілів в одному місці, щоправда, все одразу ж пішло не за планом, а гра вилетіла під час його досліду.

"Підривник" Cyberpunk 2077 Щось пішло не за планом: геймер "зламав" Cyberpunk 2077 масштабним експериментом – відео

Щось схоже зробив й гравець у Red Dead Online, але одразу ж варто відзначити, що ця гра від Rockstar Games впоралася з цим непростим завданням. Отже, ентузіаст з нікнеймом Harms Way вирішив підірвати у цій відеогрі 200 зарядів динаміту в одному місці.

Напевно, у чималій кількості відеоігор такий експеримент навряд чи можна було б провести. Річ у тім, що зазвичай такі предмети просто зникають, коли гравець відходить від них. Наприклад, це достатньо класичне явище для ще одного дуже популярного проєкту від Rockstar Games – GTA Online.

Але в Red Dead Online з цим проблем не було, хоча відходити від місця майбутнього вибуху потрібно було достатньо часто, щоб придбати динаміт (25 разів). На всі приготування він витратив майже 3 години, а бюджет цього експерименту склав 120 віртуальних доларів (60 центів за один заряд динаміту). Заряди він розклав уздовж залізничної колії, тому вони активувалися один за одним (ефект доміно). А сам геймер осідлав коня, щоб не відставати від цієї ланцюгової реакції.

Результатами такого цікавого експерименту Harms Way поділився на своєму ютуб-каналі. Варто відзначити, що геймерам його ідея сподобалася, а оригінальне відео вже зібрало понад 5 тисяч переглядів.

Цікавий експеримент у відеогрі Red Dead Online – відео