Несколько месяцев назад мы рассказывали о масштабном эксперименте в Cyberpunk 2077. Геймер решил взорвать немало автомобилей в одном месте, правда, все сразу же пошло не по плану, а игра вылетела во время его опыта.

"Подрывник" Cyberpunk 2077 Что-то пошло не по плану: геймер "сломал" Cyberpunk 2077 масштабным экспериментом – видео

Нечто похожее сделал и игрок в Red Dead Online, но сразу же стоит отметить, что эта игра от Rockstar Games справилась с этой непростой задачей. Итак, энтузиаст с никнеймом Harms Way решил взорвать в этой видеоигре 200 зарядов динамита в одном месте.

Наверное, в немалом количестве видеоигр такой эксперимент вряд ли можно было бы провести. Дело в том, что обычно такие предметы просто исчезают, когда игрок отходит от них. Например, это достаточно классическое явление для еще одного очень популярного проекта от Rockstar Games – GTA Online.

Но в Red Dead Online с этим проблем не было, хотя отходить от места будущего взрыва нужно было достаточно часто, чтобы приобрести динамит (25 раз). На все приготовления он потратил почти 3 часа, а бюджет этого эксперимента составил 120 виртуальных долларов (60 центов за один заряд динамита). Заряды он разложил вдоль железнодорожного пути, поэтому они активировались друг за другом (эффект домино). А сам геймер оседлал коня, чтобы не отставать от этой цепной реакции.

Результатами такого интересного эксперимента Harms Way поделился на своем ютуб-канале. Стоит отметить, что геймерам его идея понравилась, а оригинальное видео уже собрало более 5 тысяч просмотров.

Интересный эксперимент в видеоигре Red Dead Online​ – видео