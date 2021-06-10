Вулична магія: гравець у CS:GO ліквідував усю ворожу команду з CZ75-Auto за 5 секунд – відео

Геймер з нікнеймом LvL100Scrublord поділився цікавим відео на платформі Reddit. Він показав свій вражаючий хайлайт з пістолетом CZ75-Auto у відеогрі CS:GO.

Напевно, всі гравці у Counter-Strike: Global Offensive мають свою улюблену зброю, з якою здатні творити справжні дива у змагальних матчах. Щось схоже зробив й головний герой цієї історії граючи з пістолетом CZ75-Auto.

Цікаво Після такого потрібно видаляти CS:GO: геймер став жертвою димової гранати на 5 секунді раунду

Користувач з нікнеймом LvL100Scrublord своїм записом поділився на відомій платформі Reddit. Його відео дуже сподобалося гравцям у CS:GO, а також вже зібрало вражаючі 300 тисяч переглядів, майже 10 тисяч вподобань та понад 200 коментарів. Цей запис одразу ж потрапив до когорти найкращих за останній місяць у цьому розділі.

Головний герой цієї історії проводив звичайний змагальний матч, а своєрідною зоною бойових дій стала мапа Cache (нова версія). У пістолетному раунді він вирішив відмовитися від класичного придбання першого бронежилету. LvL100Scrublord купив собі пістолет CZ75-Auto, а також зайняв позицію біля дверей на точці A. Напевно, вже зрозуміло, що він не прогадав, бо терористи вирішили вийти саме сюди. Щоправда, дістатися до місця встановлення бомби в них не вийшло, бо головний герой показав їм свої навики гри з CZ75-Auto.

Геймер LvL100Scrublord за 5 секунд зміг ліквідувати усю ворожу команду (зробив ейс) з такого достатньо непростого девайса. Найцікавіше, що він витратив на це всього один магазин (12 куль), а також уникнув тривалого процесу перезарядження цієї зброї (майже 3 секунди). Навряд чи терористи дали б йому можливість зробити останнє у такій позиції. Напевно, це майже ідеальна демонстрація того, як потрібно грати з пістолетом CZ75-Auto.

Хайлайт користувача LvL100Scrublord – відео