Наверное, все игроки в Counter-Strike: Global Offensive имеют свое любимое оружие, с которым способны творить настоящие чудеса в соревновательных матчах. Нечто похожее сделал и главный герой этой истории играя с пистолетом CZ75-Auto.

Интересно После такого нужно удалять CS:GO: геймер стал жертвой дымовой гранаты на 5 секунде раунда

Пользователь с никнеймом LvL100Scrublord своей записью поделился на известной платформе Reddit. Его видео очень понравилось игрокам в CS:GO, а также уже собрало впечатляющие 300 тысяч просмотров, почти 10 тысяч лайков и более 200 комментариев. Эта запись сразу же попала в число лучших за последний месяц в этом разделе.

Главный герой этой истории проводил обычный соревновательный матч, а своеобразной зоной боевых действий стала карта Cache (новая версия). В пистолетном раунде он решил отказаться от классического приобретения первого бронежилета. LvL100Scrublord купил себе пистолет CZ75-Auto, а также занял позицию у дверей на точке A. Наверное, уже понятно, что он не прогадал, потому что террористы решили выйти именно сюда. Правда, добраться до места установки бомбы у них не получилось, потому что главный герой показал им свои навыки игры с CZ75-Auto.

Геймер LvL100Scrublord за 5 секунд смог ликвидировать всю вражескую команду (сделал эйс) с такого достаточно непростого девайса. Самое интересное, что он потратил на это всего один магазин (12 пуль), а также избежал длительного процесса перезарядки этого оружия (почти 3 секунды). Вряд ли террористы дали бы ему возможность сделать последнее в такой позиции. Наверное, это почти идеальная демонстрация того, как нужно играть с пистолетом CZ75-Auto.

Хайлайт пользователя LvL100Scrublord​ – видео