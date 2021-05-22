Після такого потрібно видаляти CS:GO: геймер став жертвою димової гранати на 5 секунді раунду

Геймер з нікнеймом SAMUSWAGGINS поділився кумедним відео на своєму ютуб-каналі. Він показав унікальне вбивство димовою гранатою вже на 5 секунді раунду.

Напевно, усі гравці у Counter-Strike: Global Offensive стикалися зі співпадіннями, у які дуже важко повірити. Можливо, хтось ставав жертвою звичайної димової гранати (флешки) чи якогось неймовірного прострілу. Щоправда, ми знайшли геймера, який став жертвою унікального, але випадкового комбо.

Цікаво Хотів допомогти, але все пішло не за планом: курйозна розв'язка раунду в матчі із CS:GO – відео

Нещодавно геймер з нікнеймом SAMUSWAGGINS поділився кумедним відео на своєму ютуб-каналі. Запис дуже сподобався користувачам у мережі, а також вже зібрав понад 12 тисяч переглядів та майже 800 вподобань. Головні герої цієї історії проводили звичайний змагальний матч на платформі FACEIT. А зоною бойових дій стала ще стара версія мапи Cache. Судячи з рахунку на табло, матч був дуже "близьким", а долю таких поєдинків зазвичай вирішують дрібниці.

У 25 раунді один з терористів придбав снайперську гвинтівку AWP та спробував її реалізувати на перших же секундах. На самому початку раунду він вирішив виконати достатньо відомий простріл позиції на конекторі. Зазвичай зі сторони спецвійськ там грає також гравець з AWP, який контролює весь мідл. Тобто шанс поцілити у ворожого гравця непоганий, хоча подібні речі відбувалися раніше й не так часто. Напевно, вже зрозуміло, що терорист зміг це зробити, але вбити свого опонента у нього не вийшло.

Щоправда, абсолютно випадково допомогти снайперу зміг його партнер по команді. Останній давав просту та дефолтну димову гранату в конектор, яка мала ускладнити життя гравцю на цій позицію. Гранатою він потрапив не лише в ціль, а ще й у ногу ворожого гравця, який дуже вчасно опинився там.

Тобто цей "щасливчик" став жертвою одразу двох рідкісних співпадінь: спочатку отримав неприємний простріл через всю мапу, а потім ще й помер від гранати. Найцікавіше, що сталися ці дві події майже одночасно, а також на 5 секунді раунду. Напевно, після такого унікального співпадіння можна лише пожартувати про "рейджквіт" та видалення CS:GO.

Вбивство димовою гранатою на 5 секунді раунду у CS:GO – відео