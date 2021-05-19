Усі гравці у дуже популярну відеогру Counter-Strike: Global Offensive потрапляли у ситуацію, коли хочеться дуже "подякувати" своєму партнерові за допомогу. Напевно, класичним прикладом такої ситуації може стати "своєчасна" флешка, яка сліпить не опонентів, а гравців своєї ж команди. Зазвичай героями таких моментів стають звичайні гравці, хоча від подібних помилок не застраховані й професіонали.

Цікаво У відео 2013 року знайшли "токсичного" школяра, який зараз грає у професійній команді з CS:GO

Напевно, вже зрозуміло, що сьогодні йтиметься про діючих кіберспортсменів та реальний матч. Цього разу відзначилися слабкою командою роботою гравці колективу GORILLAZ, який ще на початку квітня зібрав Flusha. Загалом склад виглядає достатньо солідно: sergej, suNny, EspiranTo та NaToSaphiX. Щоправда, перший RMR-турнір вони пропускають, бо поступилися у відкритих кваліфікаціях Copenhagen Flames.

Зараз цей колектив виступає на турнірі Spring Sweet Spring #2, у межах якого 32 команди розігрують призовий фонд у 32 тисячі доларів. В одному з матчів цього змагання вони зіштовхнулися з іспанською командою Caronte. Саме на першій мапі (Dust2) цього поєдинку представники GORILLAZ й потрапили у дуже курйозну ситуацію. У дев'ятому раунді гравці колективу Caronte встановили бомбу на точці A та залишилися у меншості – 2 на 3.

Зрозуміло, що саме команду спецвійськ можна було вважати своєрідним фаворитом цієї ситуації. Спочатку відбувся класичний розмін, який й розсекретив позицію останнього гравця колективу Caronte (dav1g). SuNny вступив у перестрілку з ним на дальній дистанції, а NaToSaphiX почав підкрадатися. Далі все сталося дуже швидко: dav1g вбиває suNny, але одразу ж помирає від кулі NaToSaphiX. Щоправда, останній не встиг знешкодити бомбу, бо "дуже вчасно" прилетіла осколкова граната, яку suNny встиг кинути ще до своєї смерті.

Така курйозна кульмінація цього раунду сподобалася користувачам у мережі, а оригінальний запис вже зібрав понад 10 тисяч переглядів. Наостанок варто відзначити, що навіть такий приємний подарунок не допоміг колективу Caronte, бо дуже впевнену перемогу у цьому матчі здобула команда GORILLAZ (16:11 на Dust2 та 16:6 на Inferno).

Курйозна розв'язка одного з раундів у матчі між GORILLAZ та Caronte – відео