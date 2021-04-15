Шанувальники Counter-Strike знайшли кумедне відео у мережі, яке вийшло ще у 2013 році. Виявляється, що норвежець Hallzerk у той час був дуже "токсичним" гравцем.

Усі гравці у відеогру Counter-Strike: Global Offensive стикалися під час змагальних матчів зі школярами чи дітьми. Зазвичай вони не контролюють свої емоції та дуже часто звинувачують гравців своєї команди у всіх бідах (зрозуміло, що самі вони не винні). Напевно, більшість таких гравців з часом розуміє, що вони поводили себе жахливо, а також псували ігровий досвід іншим.

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Щоправда, деякі отримують унікальну можливість поглянути на свою поведінку з боку. Саме у таку кумедну ситуацію потрапив норвезький гравець команди Dignitas з CS:GO Хокон "Hallzerk" Фьярлі. У 2013 році йому було лише 13 років, а грав він тоді звичайні змагальні матчі (ММ). В одній з таких зустрічей він потрапив у команду з відомим блогером MojoOnPC. Зараз на його ютуб-канал вже підписано понад мільйон користувачів, а відео з Hallzerk зібрало 1,3 мільйона переглядів.

Hallzerk став головним героєм запису із красномовною назвою "Best Rager EU in CS:GO". Матч проходив ще на старій версії Dust 2, а команда Хокона майже весь час поступалася у рахунку своїм опонентам. Юний норвежець показав себе дуже "токсичним" гравцем. Він звинувачував партнерів у своїх невдачах та дуже голосно розмовляв, а якщо точніше, то просто кричав весь час. Звісно, Hallzerk активно використовував нецензурні слова та різноманітні неприємні побажання.

Знайшли норвезького гравця завдяки залишеному в описі посиланню на його Twitch-канал. Виявилося, що він ще досі стрімить там, хоча вже й не поводить себе так "токсично". Зараз Hallzerk грає за професійну команду Dignitas, а його партнерами є легендарні гравців у Counter-Strike – f0rest та friberg. Напевно, найкраще цю ситуацію може описати всім відомий мем "Цей хлопець нічого не доб'ється", хоча варто відзначити, що у норвежця поки й немає серйозних досягнень.

"Токсичний" хайлайт Hallzerk – відео