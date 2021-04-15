Поклонники Counter-Strike нашли забавное видео в сети, которое вышло еще в 2013 году. Оказывается, что норвежец Hallzerk в то время был очень "токсичным" игроком.

Все игроки в видеоигру Counter-Strike: Global Offensive сталкивались во время соревновательных матчей со школьниками или детьми. Обычно они не контролируют свои эмоции и очень часто обвиняют игроков своей команды во всех бедах (понятно, что сами они не виноваты). Наверное, большинство таких игроков со временем понимает, что они вели себя ужасно, а также портили игровой опыт другим.

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Правда, некоторые получают уникальную возможность взглянуть на свое поведение со стороны. Именно в такую забавную ситуацию попал норвежский игрок команды Dignitas с CS:GO Хокон "Hallzerk" Фьярли. В 2013 году ему было всего 13 лет, а играл он тогда обычные соревновательные матчи (ММ). В одной из таких встреч он попал в команду с известным блогером MojoOnPC. Сейчас на его ютуб-канал уже подписано более миллиона пользователей, а видео с Hallzerk собрало 1,3 миллиона просмотров.

Hallzerk стал главным героем записи с красноречивым названием "Best Rager EU in CS:GO". Матч проходил еще на старой версии Dust 2, а команда Хокона почти все время уступала в счете своим оппонентам. Юный норвежец показал себя очень "токсичным" игроком. Он обвинял партнеров в своих неудачах и очень громко разговаривал, а если точнее, то просто кричал все время. Конечно, Hallzerk активно использовал нецензурные слова и различные неприятные пожелания.

Нашли норвежского игрока благодаря оставленной в описании ссылке на его Twitch-канал. Оказалось, что он до сих пор стримит там, хотя уже и не ведет себя так "токсично". Сейчас Hallzerk играет за профессиональную команду Dignitas, а его партнерами являются легендарные игроки в Counter-Strike – f0rest и friberg. Наверное, лучше всего эту ситуацию может описать всем известный мем "Этот парень ничего не добьется", хотя стоит отметить, что у норвежца пока и нет серьезных достижений.

"Токсичный" хайлайт Hallzerk – видео