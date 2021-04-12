Снайпер и IGL команды Heroic показал невероятную игру и привел в неистовство миллионы фанатов CS: GO со всего мира. Больше о невероятном клатче датчанина, который принес его команде победу на турнире с призовым фондом в 750 тысяч долларов – в материале.

Датская команда Heroic в невероятно напряженном финале формата "Bo5" вырвала победу у российского коллектива Gambit – 3:2 по картам. Хотя соперники шли ноздря в ноздрю, последняя карта (Mirage) обнаружила сильнейшего, а невероятный клатч Каспера "cadiaN" Меллера стал вишенкой на торте для фанатов датского коллектива.

Интересно Известный аналитик "проехался катком" по составу NAVI по CS: GO

Однако, не только они оценили игру Каспера. Хайлайт Меллера уже называют одним из лучших моментов в истории CS: GO.

Оставшись в одиночку против четырех соперников во время "эко" раунда своей команды, при отсутствии бронежилета и имея при себе только пистолет P250 – любой игрок в мире смирился бы с поражением в раунде и уже обдумывал бы следующий, но не cadiaN. Капитан Heroic зашел в спину к оппонентам, которые почему-то сосредоточили все свое внимание на одну позицию, и умело распорядился шансом, который ему предоставили. Удивительное хладнокровие датчанина сделало возможным этот невероятный хайлайт.

Обратите внимание, что решение о том, чтобы зарезать вражеского снайпера Дмитрия "sh1ro" Соколова было продиктовано не стремлением нанести тому моральный удар или просто заработать экстра деньги, а тем, что если бы cadiaN начал стрелять то разоблачил бы свою позицию и сразу был бы обезврежен.

Справившись с первым оппонентом и получив его снайперскую винтовку, казалось бы, Касперу пора задуматься о том, чтобы убежать прочь и сохранить ее на следующий раунд, однако опять же – у Меллера были другие планы. Четкий анализ ситуации и невероятная точность выстрелов позволили игроку, оставшись всего лишь с 2–мя "хп" после первой выигранной схватки, хладнокровно разобраться с остальными соперниками и принести своей команде победу в чрезвычайно престижной ESL Pro League и 200 тысяч долларов за первое место.

Конечно, игроки Gambit сыграли в этой ситуации не лучшим образом, однако это отнюдь не умаляет заслуги Меллера, о чем свидетельствует невероятный шквал позитива, который игрок получает в сети.

I FELL OUT OF MY CHAIR OMG — Twitter Gaming (@TwitterGaming) April 11, 2021

That was absolutely insane, to win EPL with that 1vs4



WOW cadiaN — Petar Milovanovic (@Tgwri1s) April 11, 2021

This is seriously what Counter-Strike fans live for. — Colin McNeil (@McNeilColin) April 11, 2021

Этот раунд уже вошёл в историю CS:GO — Фёдор Захаров (@__KvaN) April 11, 2021

ЧТО ЭТО БЫЛО?? — Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) April 11, 2021

Пожалуйста, не спрашивайте, что произошло в последнем раунде. Хорошо сыграно, Heroic. Хороший опыт для нас. Мы вернемся сильнее, – подытожил события финала капитан команды Gambit Владислав "nafany" Горшков.

Dont ask me wat happend in last round plS.

GG @heroicgg. Good expirience for us anyway. We will back stronger — nafany. (@nafanyGOD) April 11, 2021

Сам cadiaN потрясен вниманием, которое получает и даже шутит, что "приходится сидеть в твитере с компьютера, так как телефон перегрелся и перестал работать". Еще бы, ведь его хайлайт однозначно навсегда вошел в историю профессионального CS: GO.