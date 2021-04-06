Аналитик Ричард Льюис в своем новом видео раскритиковал нынешнюю форму украинского коллектива и жестко прошелся по персоналиям. Детали – в материале.

Известный киберспортивный журналист и аналитик Ричард Льюис записал видео о выступлении коллектива Natus Vincere на ESL Pro League Season 13 по CS: GO, где "рожденные побеждать" еле-еле вышли из группы и сенсационно вылетели из состязания после сокрушительного поражения (0:2) от Complexity Gaming. Таким образом организация заняла 9-12 место на турнире, что является чрезвычайно слабым результатом.

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Больше всего прогнозируемо "досталось" тренеру команды – Андрею "B1ad3" Городенскому. По словам Льюиса "тактики Городенского невероятно устарели и им не место на современной сцене", а сам Андрей "привык к статусу "священной коровы" в своем регионе" и стал одним из тех людей "которых вы не можете критиковать".

B1ad3 – плохой тренер, сегодня я еще раз подчеркну это, потому что они вылетели из турнира. Они были в шаге от того, чтобы вообще не выйти из группы, когда играли овертаймы против Cloud9. К тому же это была одна из самых простых групп на турнире, если и вовсе не самая простая, – заявил Льюис.

Журналист жестко раскритиковал эксперименты, которые команда проводила на турнире, прежде всего это касалось смены капитана на карте Mirage. Льюис заявил, что Mirage всегда была для NAVI сильной картой и у них есть капитан, который достаточно долго и успешно руководил командными действиями, однако неожиданно коллектив решил "доверить эту роль другому участнику состава – и это было абсолютно ужасно". Следует отметить, что слова аналитика подкреплены доказательствами, ведь NAVI действительно стали хуже играть эту карту, особенно за сторону террористов, что невозможно не заметить.

Я не вижу пользы от этого, если вы не планируете в долгосрочной перспективе сделать electronic капитаном. Вы делаете капитаном одного из лучших игроков в мире. Поэтому его эффективность падает, потому что так всегда происходит, когда вы заставляете кого-то, кто не был капитаном, выполнять эту роль. Это безумие, абсолютное безумие, – добавил аналитик.

Статистика NAVI на карте Mirage в рамках ESL Pro League Season 13 / скриншот с HLTV.org

Льюис обвиняет в этом того же Городенского и обращает внимание на то, что последний никогда не берет вину за поражение на себя, делая ее коллективной. Также аналитик призвал руководителей организации задуматься, что будет с коллективом в случае того, если его главная звезда – Александр "s1mple" Костылев захочет покинуть команду, ведь, по его мнению, всеми положительными результатами в последнее время организация обязана исключительно индивидуальному мастерству украинца:

Если ты игрок NAVI, то возможна потеря s1mple – это твой ночной кошмар. Вы начнете стремительно падать в рейтинге HLTV.org и никогда не сможете вернуться к прежнему величию.

Журналист отметил, что NAVI, которые находятся так высоко в рейтинге команд HLTV, не имеют права занимать 9-12 место на таких турнирах, тем более имея s1mple в обойме. Однако, по его словам, в конечном итоге все сводится к тактике:

Все должно начинаться с тактики. Идите и найдите настоящего компетентного тренера – кого-то, кто не играет в современный Counter Strike с тактиками из 2014 года с этими тупыми, медленными поздними выходами.

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Кроме Городенского существенно "досталось" и другому старожилу организации – Егору "flamie" Васильеву, игру которого Льюис окрестил "просто ужасной" и призвал поскорее полностью заменить его на молодого Валерия "B1t" Ваховского. Последний действительно получает все больше игрового времени в основном составе, ведь как только Валерий появился в основном ростере организации – он играл вместо Васильева только одну карту (Inferno), однако сейчас "маппул" Ваховского расширили до 3 карт, добавив Mirage и Overpass.

Аналитик связал это со слабой игрой flamie и довольно жестко выразился на этот счет:

Мне кажется, NAVI наконец поняли, что flamie больше не может выступать на высоком уровне. Я думаю, что его нужно было давно кикнуть (выгнать из команды – 24 канал). Это игрок, которого нужно убрать, чтобы освободить место в команде. Я не знаю, что такого flamie делает, чтобы сохранить место, ведь каждый раз, когда я смотрю матч NAVI с ним в составе, он очень огорчает.

Льюис призвал руководителей организации "прийти в себя" и внести необходимые, по его мнению, изменения.

Полное видео Льюиса о проблемах в NAVI​

Пользователи сети разошлись во мнениях относительно высказываний журналиста. Одна половина фанатов считает, что это лишь временный спад в игре, ведь недавно команда показывала хорошие результаты. Другие же считают, что аналитик прав и тактики B1ad3 действительно устарели, тем более, что тренер действительно мало экспериментирует и упорно продолжает строить игру через медленные выходы в поздних таймингах, даже когда это явно не работает. Реакции на такую "жесткую" аналитику от представителей команды пока нет.

Мы все же надеемся, что коллектив проведет работу над ошибками и станет обратно на путь побед.