Ганди бы им гордился: поклонник Warzone выиграл матч, не сделав ни одного убийства и даже не нанеся урона соперникам, за что получил необычное достижение. Подробности в материале.

Победа в матче Call of Duty: Warzone является удивительно сложной задачей. Более сотни игроков на карте, разнообразное оружие и снаряжение, неограниченное количество сценариев развития событий и множество случайностей – все это значит, что в течение поединка может произойти практически что угодно. Обычно для победы мало метко стрелять, нужно еще много думать, чтобы тактически доминировать над соперниками. Однако наш сегодняшний герой решил не стрелять вообще и это неожиданно принесло ему успех.

Интересно Игрок-пацифист в World of Warcraft достиг максимального уровня необычным способом

Поскольку Call of Duty: Warzone является королевской битвой, где побеждает тот, кто последним останется в живых – убийство вражеских игроков является неотъемлемой частью игры. Со множеством видов оружия, взрывчаткой и транспортными средствами, предназначенными для уничтожения врагов, трудно представить любой путь к победе без "старого доброго ультранасилия". Несмотря на это, одному геймеру все же удалось выиграть игру с нулевым количеством убийств и более того с 0 очков урона, причиненного другим игрокам.

В посте на платформе Reddit пользователь под никнеймом Pinkys_Brain поделился моментом триумфа пацифизма в Warzone. Игрок закончил матч с общим счетом в 18508 очков, выполнив лишь один контракт (который принес ему 4900 очков). Поклонники Warzone в комментариях были искренне поражены тем, что игроку удалось такое необычное свершение, и многие считают, что за это достижение ему следовало бы вручить какую-то реальную награду, но пока же ему придется довольствоваться редкой медалью в игре под названием "Пацифист" за выполнения этой, в теории недостижимой цели.

Хотя клип показывает только конечный результат матча, в комментариях ведется горячее обсуждение различных стратегий, которые могли принести геймеру такой результат. Сам игрок объясняет, что намеревался сражаться в финальном круге, но все враги застряли в зоне действия смертоносного газа, что и принесло ему победу в матче.

Некоторые комментаторы все же считают, что путь к победе не обошелся без использования пресловутого "stim glitch", но большинство верят в историю Pinkys_Brain о безумном везении и неудачливых соперниках. Call of Duty: Warzone "stim glitch" действительно делает такую ​​победу возможной, но при условии его использования финальный счет игрока был бы гораздо выше.

Традиционный способ заработать столь редкую медаль "Пацифист" – игра в режиме "трио", "четверки" или "дуэты". Именно при игре в команде один из игроков, полагаясь на тиммейтов, которые делают всю "грязную работу", может выиграть матч никого не убивая. То что Pinkys_Brain удалось получить эту медаль самостоятельно – чрезвычайное достижение, которое точно останется уникальным еще долгое время.